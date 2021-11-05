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Gündem Tosuncuk'un abisi Fatih Aydın ile ilgili ilk karar!
Gündem

Tosuncuk'un abisi Fatih Aydın ile ilgili ilk karar!

Uruguay'da tutuklandıktan sonra Türkiye'ye getirilen ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 3 gündür sorgulanan Çiftlikbank davasının tutuklu sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın abisi Fatih Aydın'ın, sabah saatlerinde adliyeye sevkİ gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 08:50:00 -
Tosuncuk'un abisi Fatih Aydın ile ilgili ilk karar!

Çiftlikbank vurgununun bir numaralı ismi olan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın abisi ve davadaki iki numaralı isim olduğu belirtilen Fatih Aydın, tutuklandığı Uruguay'dan Türkiye'ye iade edildi.

2 Kasım akşamı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı tarafından Türkiye'ye getirilen Fatih Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 3 gün boyunca sorgulandı.

İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi

Emniyette işlemleri tamamlanan Fatih Aydın, sabah saatlerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenlik önlemleri altında İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Emniyetten çıkarılan Aydın önce sağlık kontrolünden geçirildi. Sonrasında ise adliyeye götürüldü. Şüphelinin emniyette susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Suçlamalar, örgüt kurma, para aklama dolandırıcılık

Çiftlikbank davasının iki numaralı ismi olduğu belirtilen Fatih Aydın'ın, hakkında "Bankacılık Kanununa Aykırılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı" suçlamalarının bulunduğu öğrenildi.

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