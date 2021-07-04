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Gündem "Tosuncuk" Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı
Gündem

"Tosuncuk" Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı

"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Çiftlik Bank kurucusu dolandırıcı Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı. Borçlarını ödeyeceğini söyleyen Mehmet Aydın, "Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 13:09:00 -
"Tosuncuk" Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı

"Tosuncuk" lakabıyla tanınan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın ilk ifadesine ulaşıldı. Ön görüşmedeki ilk ifadesinde Mehmet Aydın borçlarını ödeyeceğini söyledi.

Aydın, borcu kadar alacakları da olduğunu ve borcunun büyük bir bölümünü ödediğini ifade etti. Tosuncuk'un Brezilya'dan gelirken yanında şirketiyle ilgili belgelerin dışında alacaklıların bulunduğu bir liste de getirdiği öğrenildi.

"Neden teslim oldun?" sorusuna da çok zorlandığını, ailesiyle sorun yaşadığını, ayrılık noktasına geldiğini ve yurt dışında çevresinde de zorluklar çıkarıldığını söylediği öğrenildi.

 

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