Tosuncuk lakabıyla bilinen Mehmet Aydın'ın, hakkında devam eden soruşturma ve daha önce açılan kamu davaları kapsamında tutuklanıp tutuklanmadığı son dakika merak ediliyor. Tosuncuk Mehmet Aydın tutuklandı mı? Tosuncuk geldi mi? İşte son durum...

Tosuncuk Mehmet Aydın tutuklandı mı?

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Brezilya'dan sınır dışı edildi. THY uçağıyla yola çıkan 'Tosuncuk' lakaplı Aydın, Türkiye'ye getirildi. Öte yandan Çiftlik Bank sanığına 4 gün gözaltı süresinin verildiği duyuruldu.

Brezilya'da teslim olan ve bu gece havayoluyla İstanbul'a getirilen Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'a 4 gün gözaltı süresi verildi.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebiyle Brezilya'dan sınır dışı edildi.

Aydın'ın Brezilya'dan bu sabah TSİ 09.40’ta havalanan THY’ye ait uçakla Türkiye'ye getirildi.

"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, hakkında devam eden soruşturma ve daha önce açılan kamu davaları kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu olan ve 2 yıldan fazla süredir firari bulunan Mehmet Aydın hakkında, 4 gün gözaltı süresi verdiği öğrenildi.