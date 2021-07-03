Milyonlarca liralık vurgun yaptığı iddia edilen ve 2018’de Türkiye’den ayrılan Mehmet Aydın, Brezilya’da teslim oldu. Türkiye’ye iadesi için başlatılan işlemler olumlu sonuçlanan Mehmet Aydın’ın kaç sene hapis yatacağı ise merak konusu. Peki, Tosuncuk kaç sene hapis yatar?

Tosuncuk Mehmet Aydın kaç yıl ceza alır? Mehmet Aydın geldi mi kaç sene hapis yatar?

Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde teslim olan Mehmet Aydın, 3 Temmuz akşam saatlerinde Türkiye’de olacak. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Bu haber alınır alınmaz gerek Interpol dairemiz gerekse İçişleri Bakanlığımız hemen karşı muhataplarıyla irtibata geçtiler, bağlantılar kurdular. Interpol dairemizden bir ekip seri bir şekilde Brezilya'ya gönderildi. Yerel prosedürler de tamamlandıktan sonra arkadaşlarımız aldılar ve bugün sabah 09.50 sıralarında onu getirecek uçak hareket etti. Akşam 22.30 gibi Türkiye'de olacak. Geldiğinde de kendisiyle ilgili gerekli yasal işlemler ülkemizde gerçekleştirilecek” dedi.

Brezilya'da teslim olan ve bu akşam 22.30'da İstanbul Havalimanı'na ulaşması beklenen Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın, uçaktan indiğinde gözaltına alınıp Anadolu Başsavcılığına götürülerek sorgulanacak.

Mehmet Aydın hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bursa ve Geyve Cumhuriyet Başsavcılığında devam eden soruşturma ve kovuşturma dosyaları bulunuyor. Aydın hakkında ilk kırmızı bülten 19 Mart 2018’de yakalama kararına istinaden çıkarılmıştı.

Çiftlik Bank mağdurları ise Mehmet Aydın'ın kaç yıl ceza alacağını araştırmaya başladı. Mehmet Aydın hakkında 4 bine yakın mağdur nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla şikayetçi oldu. Hukukçular, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın 32 yıl ceza alabileceğini ifade ediyor.