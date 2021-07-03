Çiftlik kurma kılıfı ile birçok kişiye dolandırdıktan sonra Uruguay'a kaçan Çiftlikbank kurucusu Mehmet Aydın hakkında Mehmet Aydın kaç para dolandırdı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye getirilmesi ile yargı süreci takip ediliyor. Peki, Mehmet Aydın kaç para dolandırmıştı?

Tosuncuk Mehmet Aydın kaç para dolandırdı?

İlk kuruluşunda oyun olarak hizmet veren Çiftlik Bank daha sonra yüz binlerce kullanıcısı olan bir yatırım haline dönüştü. Yatırdıkları paralar ile çeşitli hayvanlar satın alan ve düzenli ziyaretler ile gerçek para kazandırmayı vaad eden Çiftlik Bank, kullanıcılar tarafından popüler hale geldi. Yatırdıklarını paranın daha fazlasını alma umuduyla para yatıran 77 bin 843 kişi yatırdıklarını parayı bile geri alamayınca dolandırıldığını anladı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporuna göre 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL toplandı. 62 bin 877 kişiye 393 .3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan para ise Kıbrıs'a ve Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı. Mehmet Aydın'ın 1 milyar 139 milyon lira dolandırdığı biliniyor.