Tosuncuk hakkında bomba iddia: Yakalanmamak için bakın ne yapmış

Ne sattığı belli olmadan vaatler veren ve en sonunda binlerce kişiden kazandığı milyonlarca lirayla büyük vurgun yapıp yurt dışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın hakkında, yeni haberler gelmeye devam ediyor.

Most Wanted listesine alındı

Çiftlikbank vurgunundan sonra önce Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın, Interpol'ün en çok arananlar listesi olan "Most Wanted" listesine de dahil oldu.

Uruguay'da ikinci adres

Interpol tarafından arandığı için yakalanma korkusuyla yaşayan firari Mehmet Aydın'ın Uruguay'da ikinci bir adresi daha ortaya çıktı.

Hızlı kaçmak için marinadan ev ve yat aldı

İddiaya göre Aydın, olası bir operasyonda yakalanmamak için marinadan ev ve yat aldı. Aydın'ın bu hamleyi, kendisini yakalamaya gelinmesi halinde deniz yoluyla kaçabilmek için yaptığı ifade edildi.