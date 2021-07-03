Tosuncuk geldi mi? Mehmet Aydın Türkiye'ye saat kaçta gelecek?

Çiftlikbank'ı kurarak binlerce kişiden milyonlarca lira topladıktan sonra ortadan kaybolan Mehmet Aydın’ın Brezilya’dan Türkiye’ye iade süreci başladı. Peki, Tosuncuk geldi mi? Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi mi?

Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi mi?

İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın'ı bu sabah 09.50'de alındı. Bu akşam Mehmet Aydın'ı getirecek olan uçak 22.30'da Türkiye'de olacak" dedi. Mehmet Aydın'ın teslim olduktan sonraki ilk fotoğrafları da ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye bu akşam 22.30'da Türkiye'ye getirileceğini duyurdu. Çataklı, "Yerel prosedürler tamamlandıktan sonra bugün sabah 09.50 saatlerinde onu getirecek uçak hareket etti. Akşam Türkiye'de olacak." ifadelerini kullandı.

1 Temmuz'da Brezilya'daki başkonsolosluğumuza başvurarak teslim olmuştu. Hemen irtibata geçildi. Interpol dairesinden bir ekip de Brezilya'ya gönderildi. Yerel prosedürler tamamlandıktan sonra bugün sabah 09.50 saatlerinde onu getirecek uçak hareket etti. Akşam Türkiye'de olacak.

Mehmet Aydın kimdir?

Mehmet Aydın 31 Mayıs 1991 tarihinde Bursa’da doğdu. Nitelikli dolandırıcılık suçundan kırmızı bülten ile aranan Türk girişimcidir. Eren Çakar takma adıyla rap şarkılar çıkarmıştı. Aslen Giresun Espiyeli olan Mehmet Aydın, 31 Mayıs 1991'de Bursa'nın Nilüfer ilçesinde doğdu. Fatih adında bir ağabeyi vardır. İlköğrenimini Bursa'da tamamladı. Bir dönem Egoman takma adıyla rap müzik yaptı. Ağustos 2016'da merkezi KKTC’de bulunan Çiftlik Bank adlı şirketi kurdu. 2017'de evlendiği eşi Sıla Soysal'dan Ocak 2018'de boşandı. Mart 2018'de şirketin saadet zinciri prensibiyle çalıştığı ve suç örgütü olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 130 bin üyesinden topladığı 511 milyon lira ile Uruguay'a kaçtığı öne sürülen ve "nitelikli dolandırıcılık" ile suçlanan Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için kırmızı bülten çıkarıldı.