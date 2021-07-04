Tosuncuk borçlarını ödeyecek mi? Tosuncuk Mehmet Aydın ilk ifadesinde ne dedi?

İstanbul Havalimanına saat 22.10'da getirilen Aydın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Tosuncuk’un iadesi alınmaya başlandı. Çiftlik Bank'la binlerce kişiyi dolandırarak firar eden Mehmet Aydın'ın sorgusu devam ediyor.

Tosuncuk Mehmet Aydın ilk ifadesinde ne dedi?

"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın ilk sorgusu İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi savcılıkta yapıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 gün gözaltı süresi verilen Aydın, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Aydın'ın sorgusu için özel bir ekip oluşturuldu. TRT'de yer alan habere göre; Aydın'ın ifadesinde "Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum" dediği öğrenildi. Ön görüşmedeki ilk ifadesinde tosuncuk Mehmet Aydın borçlarını ödeyeceğini söyledi. Borcu kadar alacakları da olduğunu borcunun büyük bir bölümünü ödediğini söyledi. Brezilya'dan gelirken yanında şirketiyle ilgili belgelerin dışında alacaklıların bulunduğu bir liste de getirdiği öğrenildi.

30 yaşındaki Mehmet Aydın, 'elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma', 'kooperatif kurarak insanları aldatma', 'suçunu finans etmek için organizasyon kurma', 'taahhüt vererek toplanan varlıkları aklama' ve 'vergi yasanın ihlali' suçlamasıyla aranıyordu. Aydın hakkında 75 bin yıla kadar hapis isteniyor.

Tosuncuk Mehmet Aydın kaç para dolandırdı?

Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporuna göre 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL toplandı. 62 bin 877 kişiye 393 .3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan para ise Kıbrıs'a ve Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı. Mehmet Aydın'ın 1 milyar 139 milyon lira dolandırdığı biliniyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından, konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyunda 'Çiftlik Bank' adıyla bilinen ve gelir getirme vaadiyle binlerce vatandaşın maddi zarara uğramasına neden olan oluşuma ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suç örgütüne üye olmak, bilişim sistemlerini araç olarak kullanarak ve ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık yapmak ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak' suçlarından başlatılan soruşturmalar kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında bu tarihe dek iki ayrı kamu davası açılmış olup, ayrıca henüz yakalanmayan veya haklarındaki deliller toplanmamış olan şüphelilere ilişkin bir soruşturmamız da devam etmektedir."

Soruşturmaya konu örgütün elebaşı olan ve hakkında 31 Mayıs 2018 tarihli iade talepnamesi düzenlenerek Brezilya adli makamlarından iadesi talep edilen şüpheli Mehmet Aydın'ın, adı geçen ülkede yakalanarak bugün itibarıyla iade edildiği aktarılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı’nda teslim alınan şüpheli, hem hakkında devam eden soruşturma hem de daha önce açılan kamu davaları kapsamında yapılması gereken ifade alma, sorgu vs. adli işlemlerin tamamlanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.