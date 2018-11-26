Tost makinesi temizliği nasıl yapılır?

NASIL TEMİZLENİR?

Mutfak tezgâhı gibi alanları silmek için kullandığınız, pamuk ağırlıklı malzeme ile üretilmiş, çoğunlukla sarı renkte olan, genel temizlik bezini alıp ıslatınız. Islak beze, bir miktar bulaşık deterjanı dökerek, elinizde top haline getirerek, deterjanın her yerine bulaşmasını sağlayınız. Daha sonra bu ıslak bezi, tost makinesinin içine seriniz. Tost makinesini çalıştırarak, tost yapma ısısına getiriniz. Makine doğru ısıya ulaştığında, bezden buharlar yükseldiğini göreceksiniz. Kısa bir süre daha bekleyip, tost makinesini kapatınız. İçindeki bezin soğumasını bekleyiniz. Sonra bezi, kapaklar kapalıyken, dışarı doğru çekiniz. İçerde kalan son parçası çıkmak üzereyken, kapağı hafif açınız. Tost makinesi içindeki tüm kırıntılar ve yağlar, bez ile birlikte dışarı çıkmış olacak. Aynı bezi, güzelce duruladıktan sonra, son kez tost makinesinin plakalarını siliniz ve deterjandan arındırınız. Son bir kez, kâğıt havlu ile kurulayabilirsiniz.

TOST MAKİNESİNİN KİRLENMESİ NASIL ENGELLENİR?

Tost makinelerinin plakaları, muhtemelen çıkarılabilir durumdadır. Ancak bu çıkarma takma işlemi, plakaların makineye tutturulduğu noktalarda, yıpranmaya sebep olduğundan, sürekli yapılmamalıdır. Bu durumda, yanmış yağların önüne geçmek ve mümkün olduğunca en az şekilde plakaların yıkanması sağlanmalıdır. Bunun için, iki farklı yöntem kullanabilirsiniz. Birincisi; makineniniz plakaları boyunda keseceğiniz alüminyum folyoları, plakaların üzerine seriniz ve kenarlarından 1 cm kadar taşmasını sağlayınız. Taşan bu kısımları, içine doğru kıvırarak, makinenin plakaları tutan kısmına sabitleyiniz. İkincisi ise; genellikle fırın pişirme işlerinde kullanılan, pişirme kâğıtlarını, aynı şekilde plakaların üzerine seriniz. Alüminyum folyo, bir miktar nemlenmeye sebep olabileceğinden, pişirme kâğıdı, daha çok tercih edilmektedir. Artık makineniz, yanmış yağlardan kurtulmuştur.