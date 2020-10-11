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Spor TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, VİRTÜS Dünya Yönetim Kurulu'na seçildi
Spor

TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, VİRTÜS Dünya Yönetim Kurulu'na seçildi

Yeniakit Publisher
2020-10-11 12:45:58 -
TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, VİRTÜS Dünya Yönetim Kurulu'na seçildi

ANKARA (AA) - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) Başkanı Birol Aydın, Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu (VİRTÜS) Dünya Yönetim Kurulu'na 4 yıllığına seçildi.

TÖSSFED'ten yapılan açıklamaya göre, VİRTÜS Avrupa Yönetim Kurulu'nun 25 Eylül'de video konferans ile yaptığı toplantıda Avrupa yönetimini temsilen VİRTÜS Dünya Yönetim Kurulu için seçim yapıldı.

Yapılan seçim sonucunda TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, VİRTÜS Dünya Yönetim Kurulu'na aday gösterildi. 10 Ekim'de yapılan seçimde ise Birol Aydın VİRTÜS Dünya Yönetim Kurulu'na dört yıllığına seçildi.

İlk kez bir Türk federasyon başkanının VİRTÜS Dünya Yönetim Kurulu'na seçildiği belirtilen açıklamada görüşlerine yer verilen Birol Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"VİRTÜS Dünya Yönetim Kurulu'na seçildiğim için çok mutluyum, çok gururluyum. 2012 Kasım ayından bu yana ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım gönüllü bir kurullar ordusu ile gece gündüz demeden özel sporcularımız için çalıştık. Ülkemizin ev sahipliğinde yaptığımız Avrupa ve dünya şampiyonaları tüm katılımcı ülkeler ile VİRTÜS Avrupa ve dünya başkan ve yönetimlerinden tam puan aldı. Sporcu bir Cumhurbaşkanımız olmasının faydasını görüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın son 15 yılda Türk sporuna yapmış olduğu yatırımlar, kazandırmış olduğu spor tesisleri tüm dünyanın takdirini toplamış, Avrupa ve dünya federasyonları ülkemize spor organizasyonu vermek için adeta yarışa girmişlerdir. Türkiye olarak dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan '2024 Trisome Games'e Antalya'da ev sahipliği yapacağız. 2024 Trisome Oyunlarına yüze yakın ülkeden 8 branşta 1300'e yakın down sendromlu özel sporcu katılım gösterecek. Türk sporuna desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, özel sporcular ailemize, yazılı ve görsel medyaya ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum."




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