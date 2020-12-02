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Spor TOSFED'de "Engelli Komisyonu" oluşturuldu
Spor

TOSFED'de "Engelli Komisyonu" oluşturuldu

Yeniakit Publisher
2020-12-02 13:01:08 -
TOSFED'de "Engelli Komisyonu" oluşturuldu

ANKARA (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, engelli vatandaşların da otomobil sporları organizasyonlarında görev alarak yarışlara katılımlarını sağlamak amacıyla "Engelli Komisyonu" oluşturulduğunu duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ile engelliler için ortak çalışmalar yürütecek komisyon, otomobil sporlarına ilgi gösteren engellilerin bu spora katılımını zorlaştıran etkenleri kaldırmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, komisyonun çalışmalarına ilişkin, "Engelli dostlarımızla otomobil sporlarının vizyonunu daha geniş bir perspektifte tutarak çok başarılı çalışmalar yapacağız. Onlardan öğreneceğimiz çok şey olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TOSFED Engelli Komisyonu Başkanı Ayhan Metin de bu kurulun, otomobil sporlarını tüm dezavantajlı bireylere tanıtmak, engellilerin otomobil sporlarına dahil olmalarını sağlayacak çözümler geliştirmek ve çalıştaylar düzenlemek gibi amaçlarla oluşturulduğunu aktardı.

Komisyonun genel koordinatörlüğünü yürütecek Ankara Otomobil Sporları Kulübü Başkan Vekili Erdem Öksüz ise, "FIA'nın çalışmalarını en hızlı şekilde takip eden ülke federasyonu olmayı hedefliyoruz. Özellikle otomobil sporlarına engelli bireylerin ulaşabilmesinin yanı sıra, yol ve trafik mevzuatları hakkındaki çalışmalara da katkı sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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