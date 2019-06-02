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Torununun acısına dayanamadı! Küçük Furkan'ın dedesi kalp krizinden öldü

Erzurum'da kaybolduktan 20 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Furkan Yiğit'in dedesi Eset Yiğit, torununun acısına dayanamayıp, kalp krizi geçirerek öldü.

02 Haziran 2019 Pazar 16:09
Torununun acısına dayanamadı! Küçük Furkan'ın dedesi kalp krizinden öldü

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde kaybolduktan 20 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Furkan Yiğit'in (4)dedesi Eset Yiğit (80) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eset Yiğit torununun mezarına 1 metre mesafede toprağa verildi.

Karaçoban'a 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Budaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülperi- Fehim Yiğit çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan Furkan, 17 Nisan Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine jandarma, güvenlik korucuları ve AFAD ekipleri, mahallenin önünden geçen Kocasu Çayı ile arazide geniş çaplı arama çalışması başlattı. Kadavra köpeği 'Pelte' ve arama kurtarma köpeği 'Gurbet'in de kullanıldığı aramalarda, kovuklar, çukurlar iş makineleriyle kazıldı. AFAD ekipleri eriyen karlarla yükselen Kocasu Çayı'nda 10 kilometrelik bir alanı baştan sona taradı. Ancak Furkan'ın izine rastlanmadı.

Babası 'kasten öldürme' şüphesiyle tutuklandı

Küçük çocuğun kaybolmasıyla ilgili Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan baba Fehim Yiğit, çelişkili ifadeler verdi. Fehim Yiğit'in ifadeleri nedeniyle dede Eset, babaanne Hatmi Sultan, zihinsel engelli amca Yusuf Yiğit ile birlikte 21 Nisan akşamı jandarma tarafından gözaltına alındı. Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığı'nda 4 gün sorgulanan aile, 26 Nisan sabahı adliye sevk edildi. Babaanne ve engelli amca savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Dede Eset Yiğit adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, baba Fehim Yiğit, 'kasten öldürme' şüphesiyle tutuklanarak cezaevine konuldu.

20 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu

Furkan'ı arama çalışmaları devam ederken 6 Mayıs'ta çobanlar, eve 12 kilometre uzaklıktaki Karaçoban ilçesine bağlı Zübeyir Mahallesi'nin Kom mevkisinde çocuğun cansız bedenini buldu. Acı haberle yıkılan anne Gülperi, dede Eset ve babanne Hatmi Sultan Yiğit gözyaşlarına boğuldu. Cezaevindeki baba Fehim Yiğit'in katılamadığı cenaze ile küçük Furkan 7 Mayıs'ta toprağa verildi.

26 gün sonra hayatını kaybetti

Torunun toprağa verilmesinden 26 gün sonra dede Eset Yiğit, bugün sabah saatlerinde evinde fenalaştı. Yakınları tarafından otomobille Karaçoban Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen Eset Yiğit, araçtan indiği anda yere yığıldı. Kalp krizi geçiren Eset Yiğit doktorların yaptığı tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Eset Yiğit'in yakınları, yaşlı adamın torununun ölümüne ve cezaevine giren oğlunun acısına dayanamadığını söyledi. Torunun cenazesinin konulduğu hastanede hayatını kaybeden ve aynı cenaze nakil aracıyla taşınan Eset Yiğit'in cenazesi köye getirildi. Eset Yiğit, torunu Furkan'ın mezarına 1 metre mesafede toprağa verildi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 16:09
  1. Erzurum
  2. Karaçoban ilçesi
  3. Furkan Yiğit
  4. Eset Yiğit
  5. kalp krizi

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