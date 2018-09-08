THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Torunlarının sınıfında okuma ve yazmayı öğreniyorlar

İstanbul'da yaşları okuma yazma kursuna katılan ve 50 ila 80 arasında değişen yaşlılar, torunlarının okuduğu sınıflarda okuma yazma öğreniyor.

08 Eylül 2018 Cumartesi 13:09
Torunlarının sınıfında okuma ve yazmayı öğreniyorlar

Kimisi zamanında köylerinde okul olmadığı için ya da ailesi tarafından gönderilmediği için okula gidememiş, bazıları ise maddi imkansızlardan dolayı okuyamamış vatandaşlar, kurslarda okuma yazmayı öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla UNESCO tarafından 8 Eylül günü "Dünya Okuma Yazma Günü" olarak ilan edildi.

OKUMA AZMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında da il ve ilçelerde çeşitli kurslar açılıyor.

Okuma-yazma oranını artırmak amacıyla açılan kurslara da yaşlıların katılımı dikkati çekiyor. 80, 60, 50 yaşlarındaki, torun sahibi dede ve ninelerin hayallerini gerçekleştirmek için verdikleri mücadele gençlere örnek oluyor.

"KURS SAYESİNDE OKUMA YAZMAYI ÖĞRENDİM"

Kursa katılan 81 yaşındaki 4 çocuk 8 torun sahibi Yadigar Uzunoğlu,"1973 yıllarında köyde okul çok uzaktı. Kızları okula göndermiyorlardı. Ben de gidemedim. 11 yaşında tekrar İstanbul'a döndüğümde de çok büyük olduğum için okula başlayamadım. Çocuklarım okurken onlardan ismimi ve soyadımı yazmayı öğrenebildim. Ama doktora ve ya devlet kurumunda gittiğim zaman form dolduramıyordum. Sıkıntı yaşıyordum. Geçen sene de okuma yazma kursunun açıldığı öğrendim. Kadıköy'de oturduğum için belediyeye başvurdum ve Rasimpaşa Gönüllü Evi'nde açılan kursa geldim. Okuma yazmamı ilerletmek için bu sene de geldim. 4,5 ay okuma yazma kursuna katıldım. Şimdi okuma yazmayı öğrendim ve Kur'an Kursuna gidiyorum. Kur'an-ı Kerim öğreniyorum. Kur'an okuyabiliyorum. Çok mutluyum." dedi.

"İMZAMI ATABİLİYORUM"

Kursta 2. senesi olduğunu söyleyen 62 yaşındaki 2 çocuk annesi Döndü Tetik, "Kadıköy'de oturduğum için bu kursa katıldım. 2 ayda okuma yazma öğrendim. Okuyorum ve yazıyorum. Çok mutluyum. Okuma yazma öğrendikten sonra hayatım değişti. Bankada ismimi soyadımı bile yazamıyordum. Zorlanıyordum. Şimdi ise ismimi soyadımı yazıyorum. Şimdi marketlerde fiyatları okuyorum. İmzamı atabiliyorum. Önceden parmak izi veriyordum. Çok mutluyum." diye konuştu.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 13:09
  1. İstanbul
  2. Okuma yazma kursu
  3. yaşlı insanlar
  4. yaşlılar okuma yazma öğreniyor
  5. torunlarının sınıfında okuma yazma öğreniyorlar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    4 bin 990 paket kaçak sigara ele geçirildi
    1. 4 bin 990 paket kaçak sigara ele..
    2. Ne varsa öldürüyor ve kısırlaştırıyoruz!
    3. 17 günlük kocasını 'istemeden' öldürdü!
    4. Yağların faydalarını biliyor musunuz?
    5. Emsal karar! Çocuğa annesinin soyadı..
    6. Murat Kurum: Foça’da bir hafta içinde..
    7. Limon sivilceye iyi geliyor
    8. DGS sınavına göre üniversite hukuk..
    9. Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da..
    10. Düğünde haciz şoku! Tüm takılar..
    11. Muğla'da lastik botta 11'i çocuk 37..
    12. Gürcistan'da yakalanan Rus bilgisayar..
    13. Murat Kurum: Şehir merkezlerindeki..
    14. Bakan Kurum'dan otopark müjdesi!..
    15. İstanbul’da FETÖ operasyonu: 4 kişi..
    16. İstanbul'da FETÖ operasyonu!..
    17. Antoine Griezmann futbolu nerede..
    18. Dev projede son durum havadan..
    19. Şanlıurfa'da merdiven çöktü: 1 kişi öldü
    20. 'Üst düzey' helikopter Himalayalar'da..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
    Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?

    Günün Karikatürü

    08 Eylül 2018
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri