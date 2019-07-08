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Torunlarını 79 yaşında görebildi

Yıllardırbirkaç ameliyat olmasına rağmen görme sağlığına kavuşamayan 79 yaşındakiElmast Çemc Kayseri Maya Göz Hastanesi’ndeDoç.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:02
Torunlarını 79 yaşında görebildi

Yıllardırbirkaç ameliyat olmasına rağmen görme sağlığına kavuşamayan 79 yaşındakiElmast Çemc Kayseri Maya Göz Hastanesi’ndeDoç. Dr. Mustafa Koç’un yaptığı başarılı kornea nakli ameliyatı sonrasısağlıklı şekilde görmeye başladı.


Yıllar önce Kahramanmaraş’ta başlayan göz problemine bir türlü çözüm bulamayan 79 yaşındaki Elmast ÇemçKahramanmaraş’ta 2 yıl önce katarakt ameliyatı oldu. Ancak görme sağlığına kavuşamadığı gibi gözlerindeki ağrı gittikçe arttı ve dayanılmaz bir hal aldı. İstanbul’da tekrar kontrol olan Elmast Çemc’e kornea nakli olması gerektiği söylendi. Bunun üzerine gerekli başvuruları yapıp beklemeye başlayan Elmsat Çemc’e, bir yıldan fazla beklemesine rağmen bir türlü uygun kornea bulunamadı.


Kayseri’ye gelen ve Maya Göz Hastanesi’nde kontrol olan Elmast Çemç bir kere deKayseri’de kornea nakli için şansını deneyerek başvuruda bulundu. Başvurusundan bir gün sonra, Konya’daki kornea bankasından uyumlu korneabulundu haberi gelince, hemen Maya Göz Hastanesi’nde ameliyata alındı.


Doç. Dr. Mustafa Koç tarafından gerçekleştirilen ve başarılı geçen kornea naklinden sonra görme sağlığına kavuşan 79 yaşındaki Elmast Çemç uzun yıllar sonra sağlıklı bir şekilde ailesini ve özellikle de torunlarını görebildiği için çok mutlu olduğunu söyleyerek, ameliyatı gerçekleştiren Doç.Dr. Mustafa Koç’a teşekkür etti.


Maya Göz Hastanesi doktorlarından Doç. Dr. Mustafa Koç da “hastamız daha önce kornea nakli içinbaşvurmuş ama uygunkornea bulunamamış. Bize geldi kontrollerini yaptık ve sonra başvurular gerçekleştirildi. Çok kısa sürede Konya’dan yanıt geldi. Uyumlu kornea temin edildikten sonra hemen ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamız şu anda sağlıklı bir şekilde görmeye başladı” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:02
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