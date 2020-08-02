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Gündem

Tortum'da korkutan deprem

Erzurum'un Tortum ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 20:51:00 -
Tortum'da korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, bugün saat 19:46'da, merkez üssü Erzurum'un Tortum ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD 3,5 olarak açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.46'da Erzurum'un Tortum ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Can ve mal kaybı yok

Kandilli'nin yerin 5,0 kilometre derinliğinde olduğu belirtilen deprem nedeniyle can ve mal kaybı olmadı.

 

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