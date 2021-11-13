Tortilla tarifi, nasıl yapılır? Kolay tortilla tarifi

İşte evde tortilla yapmak isteyenler için malzemeler ve yapılışı…

Malzemeler

1. 5 su bardağı un

Yarım su bardağı mısır unu

2 yemek kaşığı yoğurt

Yarım su bardağı ılık su

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Karıştırma kabımızın içerisine yoğurt, tuz, mısır unumuzu ve ılık suyumuzu koyup yavaş yavaş normal unumuzu ekliyoruz. Ele yapışmayacak yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. 30 dk dinlenmeye bırakıyoruz. Daha sonra teflon tavamızı ocağımızın orta bölümüne alıyoruz. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünden biraz büyük bezeler alıp unladığımız tezgahımız da oklava veya merdane ile ince olacak şekilde servis tabağı büyüklüğünde açıyoruz. Orta ateşte ısınan tavamızda iki tarafı da iyice kızarana kadar pişiriyoruz. Afiyet olsun.