Torrent'ten gündem olan İsmail Çipe açıklaması!

Galatasaray’da herkes İsmail Çipe’yi yediği goller nedeniyle eleştirirken, 1 numaralı soruna Teknik Direktör Domenec Torrent farklı bir bakış açısı getirdi.

Kasımpaşa maçı 0-0 devam ederken taraftarın top ayağına geldiğine ıslıklamaya başladığı sarı-kırmızılı kalecide ısrar edip, Fatih Öztürk’ü tercih etmediği konusunda İspanyol teknik adam konuştu.

Skorer'deki habere göre, Fatih’in fiziksel olarak hazır olmadığını yöneticilere rapor eden Torrent’in, “Öncesinde de dizinde problem yaşamış. 20 gün antrenman yapmayan birini hemen kaleye koymak riskli olur. İsmail’e neden bu kadar yükleniyorlar anlamıyorum. Kasımpaşa maçında da ilk dakikalara önemli bir kurtarışı vardı. Buna rağmen maç berabere giderken kalecimiz ıslıklandı. İsmail’e gelene kadar başka performansları konuşmalıyız. Herkes kusursuz, İsmail mi hatalı?” diye konuştuğu öğrenildi.

59 yaşındaki çalıştırıcının İsmail’in takımın üçüncü kalecisi olduğunu ve buna rağmen sarı-kırmızılı kulüpteki tek sorunun nedeni olarak gösterilmesinin büyük haksızlık olduğunu ifade ettiği öğrenildi.