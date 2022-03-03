Torrent'ten Fatih Terim'e olay gönderme!

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, Aytaç Kara ve Gustavo Assunçao transferiyle ilgili Fatih Terim'i suçladı. Torrent, yapılan transferlerin gereksizliğinden dem vururken en çok dikkati Aytaç Kara sözleri çekti.

Akşam'da yer alan habere göre; Galatasaray'da teknik direktörü Domenec Torrent, sezon başında Fatih Terim tarafından yapılan transferlere sert tepki gösterdi. Yayıncı kuruluşa verdiği demeçte de, 'bu takımı biz kurmadık' diyerek tepkisini dile getirdi. Torrent, Aytaç Kara ve Gustavo Assunçao transferleriyle ilgili ağır sözler söyledi.

AYTAÇ KARA İÇİN FATİH TERİM'E ŞOK SÖZLER

Katalan teknik adamın bu konudaki fikirlerini daha önce Başkan Elmas ve danışman Luis Campos'la da paylaştığı öğrenildi.

Torrent'in; Nelsson ve biraz da geleceğe yatırım olarak düşünülen Barış Alper dışında transfer edilen isimlerin hiç birisinin Galatasaray'a katkı sağlayamayacağını rapor halinde yönetime sunduğu ortaya çıktı.

Katalan teknik adamın Boey, Alpaslan ve Morutan'ı tamamen sildiği, raporunu hazırlarken Gustavo Assunçao ve Aytaç'a dikkat çekerek, 'oynayamayacakları bile bile bazı oyuncular nasıl alınmış. İnanılır gibi değil' dediği belirtildi.

Bu arada Luis Campos da, İstanbul'a geldiği ilk dönemde hazırladığı rapora, 'Socut ekibini acilen değiştirin. Boey, Morutan ve Cicaldau'nun transferlerini anlamlandırmadım. Transfer için herhangi doğru bir veri yok' yazmıştı.