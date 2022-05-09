Torrent'in tazminatı ortaya çıktı! Taksitle ödemeyi kabul etmiyor

Alınan başarısız sonuçlar nedeniyle Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas’ın yolları ayırmak istediği teknik direktör Domenec Torrent, veda için 2022-23 sezonu bitene dek imzaladığı sözleşme yükümlülüklerini işaret ederken son iki basın toplantısında da bu konunun altını çizen mesajlar veriyor. İspanyol teknik adam, 3-2 kaybettikleri Sivasspor ve 0-0 berabere kaldıkları Başakşehir karşılaşmalarının ardından yaptığı basın toplantılarında ayrılık şartlarına gönderme yaparken, istediği şartlar oluşmadığı sürece ayrılığa yanaşmadığı konusunda yönetime de göndermede bulundu.

Taksitle ödemeyi kabul etmiyor

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray yönetiminin hafta içi yapılan görüşmede hak ettiği tazminatın yarısını 10 taksitte ödeyip göndermek istediği Torrent bu teklife yanaşmadı. Deneyimli çalıştırıcı, Sivas maçı sonrasında "Benim Galatasaray ile sözleşmem var. Kontratıma saygı duyun" demişti.

"1 yıl daha buradayım"

Hafta içinde Elmas ve Torrent’in menajeri arasında yapılan görüşmeler sonuç vermezken İspanyol çalıştırıcı tazminatta indirime yanaşmadığını açıkça ortaya koydu. Torrent Başakşehir maçı sonrasında ise bu kez "Ne ayrılığı! Benim Galatasaray Kulübü ile 1 yıl daha sözleşme var. 1 yıl daha burada, Galatasaray’dayım" dedi.

Maliyeti 2.1 milyon euro

Domenec Torrent’in bu sözleri, “Ayrılık isteniyorsa hem benim hem de ekibimin sözleşmesindeki şartlar neyse, tam olarak yerine getirilmeli” imasında bulunduğu şeklinde yorumlandı. Galatasaray’ın tek taraflı sözleşme feshi halinde Torrent’e 1.5 milyon Euro, 4 kişilik ekibine ise 660 bin Euro ödemesi gerekiyor.

Ayrılık için formül aranıyor

Bu takdirde Torrent’in ayrılık faturası 2 milyon 160 bin Euroya geliyor. Kulüp ise bu rakamları yarı yarıya indirmek için pazarlık arıyor ancak henüz bir çözüm bulunabilmiş değil. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise 11 Haziran’daki seçimi beklemeden ayrılık için formül arıyor.