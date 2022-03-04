Torrent, Manchester City'nin yıldızlarını Aslan yapacak!

Sezona büyük umutlarla başlayan Galatasaray, buna karşın istediğini alamadı.

Süper Lig'de tarihinin en kötü yılını geçiren sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası'ndan ise erken elendi. Avrupa'da ise tam tersi bir performans gösteren Cimbom, grubu namağlup lider bitirirken; son 16 turunda Barcelona'nın rakibi oldu.

Gelecek sezon kadro planlamasına şimdiden başlayan teknik direktör Domenec Torrent, gençleştirme operasyonuna devam edecek. Bu doğrultuda İspanyol çalıştırıcı, uzun yıllar çalıştığı Manchester City'den 2 yıldızı kadrosunda görmek istediğini yönetime iletti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Napoli'yi eleyen Barcelona ile eşleşen Galatasaray, ilk maçını 10 Mart'a Nou Camp'ta, rövanşını ise 17 Mart'ta Nef Stadyumu'nda oynayacak.

Yeni sezonda da büyük bir revizyona gidecek Cimbom, gençleştirme operasyonuna ise devam edecek.

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Domenec Torrent, yönetimden orta saha ve kanat bölgesine takviye yapılmasını isterken listesini verdi. İşte o isimler...

ORTA SAHAYA HERRERO

Torrent, bonservisi Manchester City'de bulunan ve Espanyol'da kiralık olarak forma giyen Yangel Herrero'yu istedi.

Kolombiyalı oyuncu bu sezon İspanyol temsilcisinde 13 maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

24 yaşındaki ismin güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak görülürken, M. City ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KANAT BÖLGESİNE KAYKY!

Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek Ryan Babel ve Sofiane Feghouli'nin yerini doldurmak isteyen Torrent, yine Manchester City'den Kayky'i listesine aldı.

Yaz döneminde Fluminense'den M. City'e 10 milyon Euro'ya transfer olan Kayky, bu sezon akademi takımında toplam 16 maça çıkarken 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı.