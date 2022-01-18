Torrent ilk neşteri kaleye vuruyor!

Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı sonrası kaleye geçen İsmail Çipe, sarı-kırmızılılarda yetersiz performansıyla dikkat çekti. Teknik direktör Domenec Torrent bu bölgeye takviye yapılmasını isterken, Manchester City'nin Adana Demirspor'a kiraladığı Arijanet Muric'in adını verdiği ortaya çıktı.

İspanyol çalıştırıcı yaptığı analizler sonrası kaleci talebinde bulunurken, girişimler de hız kazanmıştı. Sarı Kırmızılılar'ın aradıkları ismi Süper Lig'de buldukları öne sürüldü. Adana Demirspor'un geçtiğimiz yaz Manchester City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Arijanet Muric'in Cim Bom'a transfer olacağını duyurdu.

Yeni teknik direktör Domenec Torrent'in 23 yaşındaki file bekçisini çok beğendiği ve genç eldivenin kiralanması için eski kulübü City ile görüştüğü belirtildi.

ARIJANET MURIC KİMDİR?

Arijanet Muric, 7 Kasım 1998 tarihinde İsviçre'de dünyaya geldi. Ailesi Arnavut kökenli olan Muric, kariyerinin ilk adımını ise İsviçre'de attı. Sırasıyla SC YF Juventus (-2009), FC Zürich (2009-2010), Grasshopper Club Zürich (2010-2015), Manchester City (2015-2017) takımlarının alt yapısında oynayan Muric, 27 Temmuz 2017'de Manchester City ile üç yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 1,98 boyundaki Muric, sağ ayağına hakimdir ve Kosova Milli Takımı'nda da forma giymektedir.