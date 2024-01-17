‘Torpil’ dönünce böyle oldu! İşte İETT'nin sadece 1 günlük zararı

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte partilerin çalışmaları hız kazanırken; İstanbullu, AK Parti'nin adaylığını açıkladığı Murat Kurum ile yeniden umutlandı.

Cumhurbaşkanlığı hayaliyle İstanbul'u kendi haline bırakıp şehir şehir dolaşan, seçimlerin yaklaşmasıyla yeniden sahalara dönerek 'cami'lerde seçim çalışmalarına başlayan İmamoğlu'nun yönetimindeki 5 yıllık dönemde vatandaşların en büyük çilesi arızalı İETT otobüsleri ile ilgili gerçek de ortaya çıktı.

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, yayınladığı bir videoda İETT sorununun altındaki sebepleri derinlemesine ele aldı.

Aylık 100, toplamda 1,5 milyar lira zarar

5 yılda 7 milyar liralık bakım ihalesi yapıldığını belirten Türkyılmaz, rekabet ortamının kaldırıldığı ihalelerde kırım uygulanmadığını ve bu nedenle aylık 100 milyon, toplamda ise 1,5 milyar lira zarar edildiğini söyledi.



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Bu zarar önlenmiş olsaydı son İETT verilere göre 6 milyon lira değerinde olan otobüslerden 256 adet İETT'ye kazandırılabileceğini belirten Türkyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"CHP’li İBB yönetimi otobüslerin bakımı için 5 yılda parça parça olmak üzere yaklaşık 7 milyarlık ihale gerçekleştirdi.

İhalelerde kırım oranı diye bir şey vardır. 3 liralık malı 2 liraya almaya çalışırsınız. Elbette israf ve kamu malı hassasiyetiniz varsa. CHP’li yönetimin maalesef böyle bir hassasiyeti olmamış. İhale bedellerinde kırım oranları sebebiyle hesaplarımıza göre 1,5 milyar lira zarardasın İstanbul.

Her bir otobüsün aylık 42 bin TL’ye yapılan bakımı, mesela Kocaeli, Bursa maliyetlerine baktığımızda 12 bin liradan her ay tam 100 milyon lira zarardasın İstanbul.

7 milyarlık ihalenin 5 milyarı CHP'li şirkete

Otobüs alacak paramız yok diyenler, sağdan soldan borç isteyenler bu zarara sebebiyet vermeselerdi İBB bugün özkaynaklarıyla yüzlerce otobüs daha alabilecekti.

İBB’yi milyarlarca liralık zarara sokan bu ihalelerin toplam bedeli olan 7 milyarın 5 milyarı kime gidiyor dersin?

2019 seçimlerinden sonra palazlanan bir firmaya… CHP Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat’ın mali müşavirliğini yaptığı bir firmaya.

Peki milyarlarca liralık bakım ihalesine rağmen her gün onlarca otobüs nasıl yollarda kalır? Parayı takip eden faili bulur derler. Siz parayı takip edin."