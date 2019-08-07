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Toroslar’ın Stratejik Planında son aşama gelindi

Toroslar Belediyesi’nin önümüzdeki 5 yıllık çalışmalarını belirleyecek, faaliyetlerine ve hizmetlerine ışık tutacak Stratejik Plan çalışmalarında son aşamaya gelindiği bildirildi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:05
Toroslar’ın Stratejik Planında son aşama gelindi

Toroslar Belediyesi’nin önümüzdeki 5 yıllık çalışmalarını belirleyecek, faaliyetlerine ve hizmetlerine ışık tutacak Stratejik Plan çalışmalarında son aşamaya gelindiği bildirildi.


Toroslar Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, mevcut durumu daha iyi analiz etmek ve gelecekle ilgili öngörüleri daha sağlam bir zemine oturtmak amacıyla 2020-2024 Dönemi Stratejik Plan çalışmaları kapsamında hazırlanan anket çalışması ile ev hanımından akademisyene, esnaftan sivil toplum kuruluşlarına kadar her yaş ve meslek grubundan vatandaş Toroslar için fikirlerini paylaşıyor.


Dernek ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı için kurumsal, vatandaşların katılımı için ise bireysel olarak hazırlanan ankete Toroslar Belediyesi resmi sitesinden ve Halkla İlişkiler biriminden erişilebilecek. Anket çalışması, 9 Ağustos’ta sona erecek.


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, daha yaşanabilir ve tercih edilen bir ilçe olma hedefini yakalamaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti. Yılmaz, şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı ile hareket ederek, iyi bir yönetimin anahtarı olarak kabul edilen Stratejik Plan çalışmalarını çok önemsediklerini vurguladı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:05
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