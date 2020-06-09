Toroslar’ın sokakları asfaltla yenileniyor

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, mahallelerde asfalt çalışmalarına hız verdi. Kurdali ve Toroslar Mahallelerinin sokakları, ekipler tarafından asfaltlanarak yenilendi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yolları daha güvenli ve konforlu hale getirmek üzere asfalt serim, yeni yol açma, kilit parke yol ve kaldırım çalışmalarına hız verildi. Belediye ekipleri, bu kapsamda Kurdali ve Toroslar Mahallelerinde asfalt serim çalışması gerçekleştirdi.

"Her çalışmamız ilçemize artı değer katıyor"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, koordineli çalışmalarıyla Toroslar’ın önümüzdeki süreçte büyük bir değişim atağı yaşayacağını söyledi. Başkan Yılmaz, "İlçemizin gerek ekonomik gerekse sosyal ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmak için çalışıyoruz. Çağdaş ve modern bir kentin olmazsa olmaz koşulu bakımlı yolları, park ve yeşil alanları, spor tesisleri ve modern kapalı semt pazarlarıdır. Toroslarımız bu anlamda potansiyeli yüksek bir ilçe. Özellikle ilçemizde yeşil alanların arttırılması, yollarımızın standartlarının yükseltilmesi adına yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. İlçemizin sokaklarını, ihtiyaç önceliğine göre tarıyoruz. Belirlediğimiz plan doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek” dedi.