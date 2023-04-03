Toros efsanesi geri dönüyor! Yeni halini görenlerin ağzı açık kaldı! O fiyata satışa çıkıyor! İşte özellikleri...

Anadolu kırsalında halen en çok rağbet gören otomobiller sıralamasında ilk sıraları kimseye kaptırmayan Renault Toros otomobillerin üretimi yılar önce sonlandırılmıştı. 1990'lı yıllarda üretimi durdurulan Renault Toros model otomobiller, Anadolu'nun birçok yerinde halen vazgeçilmez olarak yerini koruyor. Dağ, der, bayır demeden gitmesi, parçasının çok ucuz olması, yük taşıma dahil her türlü işte kullanılabilir olması nedeniyle Toros araçlar halen yüksek fiyatlara el değiştirmeye devam ediyor. Toros tutkunları Fransa'dan gelen yeni habere çok sevinecek. 2023 model Toros'lar yakında satışa çıkacak.

Otomobil sektöründeki önemli isimlerden biri olan Renault, elektrikli otomobillere yatırım yapmaya devam ediyor. Sıradaki isim ise 2023 model Renault Toros. Türkiye’de satışa çıkması merakla beklenen 2023 model Renault Toros'un Türkiye fiyatı belli oldu.

Bir döneme damgasını vuran halen Anadolu'nun vazgeçilmez araçlarından Renault 12 ya da Türkiye'de bilinen ismiyle Toros, tamamen yenilenmiş olan versiyonu ile tekrardan yollara çıkmaya hazırlanıyor.

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Fransız otomobil devi Renault elektrikli otomobil yelpazesini hızlı bir şekilde genişletmek istiyor. Bunun için de ikonik modellerinden ilham alıyor.

Zira şimdilerde bir döneme damgasını vurmuş olan Renault 5, ülkemizde de satışa çıkmak için geri sayıma geçti.Renault hali hazırda Türkiye’de tek bir elektrikli otomobil satıyor. O da Zoe. Bir dönem Twizy de sıfır olarak satılıyordu lakin şimdilerde anca ikinci el olarak bulabiliyorsunuz.

Önümüzdeki süreçte Renault da diğer markalar gibi ülkemizdeki elektrikli otomobil yelpazesini genişletecek. Türkiye’de satışa çıkacak olan modellerden birisi de 2023 model Toros olacak.

Fransa kaynaklı bilgilere göre Renault, yeni R12 modelini 2023'ün sonlarına doğru satışa sunmuş olacak. Renault’un yeni nesil Toros için işaret ettiği pazarlardan birisi de Türkiye.

Renault, yeni nesil Toros modelini Zoe’nin yerine getirecek. Yani Zoe’nin satıldığı pazarlarda 2023 sonu itibariyle elektrikli Toros satılmaya başlanacak.

2023 model Renault Toros'un Türkiye fiyatının 850 bin TL olması bekleniyor.