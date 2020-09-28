Tornavidanın sapına uyuşturucu saklayan şüpheli gözaltına alındı
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de yaralama olayına karışan şüphelinin üst aramasında tornavidanın sapına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Bahçe ilçesinde yaralama olayına karıştığı iddiasıyla E.B isimli şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin yapılan üst aramasında bulunan tornavidayı inceleyen ekipler, sap kısmının içine gizlenmiş halde 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Zanlı işlemleri için ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.