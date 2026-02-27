  • İSTANBUL
Tornavidalı gaspçı dehşet saçtı! İşte o şok görüntüler!
Yerel

Tornavidalı gaspçı dehşet saçtı! İşte o şok görüntüler!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde tornavida kullanarak bir vatandaşın cep telefonunu gasp eden kar maskeli şüpheli polis tarafından yakalandı. Kar maskeli gaspçının tornavida ile korkuttuğu gencin elindeki cep telefonunu alıp kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Y.T. isimli vatandaşın cep telefonu, siyah giyimli ve kar maskeli bir şahıs tarafından tornavida kullanılarak gasp edildi. Kar maskeli gaspçının tornavida ile tehdit ettiği gencin elindeki cep telefonunu alıp kaçtığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri kapsamlı kamera incelemesi ve saha çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda gasp olayını gerçekleştiren kişinin E.Y. (37) olduğu belirlendi. Şüpheli, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla, Y.T.’ye ait cep telefonu ve suçta kullanıldığı değerlendirilen tornavida ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan E.Y., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

