Tornavidalı gaspçı dehşet saçtı! İşte o şok görüntüler!

Edinilen bilgiye göre, Y.T. isimli vatandaşın cep telefonu, siyah giyimli ve kar maskeli bir şahıs tarafından tornavida kullanılarak gasp edildi. Kar maskeli gaspçının tornavida ile tehdit ettiği gencin elindeki cep telefonunu alıp kaçtığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri kapsamlı kamera incelemesi ve saha çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda gasp olayını gerçekleştiren kişinin E.Y. (37) olduğu belirlendi. Şüpheli, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla, Y.T.’ye ait cep telefonu ve suçta kullanıldığı değerlendirilen tornavida ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan E.Y., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.