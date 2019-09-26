Torino Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 5. haftasında Torino ile Milan karşı karşıya gelecek. Peki, Torino Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?26 Eylül 2019 Perşembe 08:40
İtalya Serie A'nın 5. haftasında Torino ile Milan karşı karşıya gelecek. Peki, Torino Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 5. haftasında Torino evinde Milan'ı konuk edecek. İşte, Torino Milan maçının detayları.
Torino Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Torino 26 Eylül Perşembe (bugün) günü evinde Milan'ı konuk edecek. TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi futbolseverler beIN SPORTS HD 3 ekranlarından naklen izleyebilir.
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