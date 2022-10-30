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Spor Torino-Milan maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Torino-Milan maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İtalya Serie A’nın 12.haftasında Torino sahasında Milan’ı konuk edecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman başlayacağını hangi kanallardan naklen yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Milan maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-10-30 12:22:00 -
Torino-Milan maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İtalya Serie A’da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler ise Torino ile Milan arasında oynanacak maçın ne zaman hangi gün olduğunu araştırıyor. Peki, Milan’ın maçı bu akşam mı?

Torino-Milan maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Torino 30 Ekim Pazar akşamı sahasında Milan’ı konuk edecek. Mücadele TSİ 22.45’te başlayacak. Maçı S Sport ve CBC Sport naklen yayımlayacak.

Torino-Milan muhtemel 11’ler:

Torino: Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Pellegri.

Milan: Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, De Ketelaere, Leao; Origi

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