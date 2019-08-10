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Törenle okul birincisi ilan ettiler, üniversiteye yerleşemeyince ikinci olduğu ortaya çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde okul birincisi olduğu törenle ilan edilen, plaket ve sertifika verilen öğrenci birincilik kontenjanından yerleşmeyi beklediği üniversiteye giremeyince şok yaşadı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:34
Törenle okul birincisi ilan ettiler, üniversiteye yerleşemeyince ikinci olduğu ortaya çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde okul birincisi olduğu törenle ilan edilen, plaket ve sertifika verilen öğrenci birincilik kontenjanından yerleşmeyi beklediği üniversiteye giremeyince şok yaşadı. Nedenini öğrenmek için mezun olduğu okula giden öğrenci, ikinci olduğunu anlayınca yasal işlem başattı.


Alanya’da eğitim veren Oba Nazmi Yılmaz Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi İbrahim Erdem Atila 2018-2019 öğretim döneminde okul birincisi olarak yapılan törenle mezun oldu. Okul müdürünün elinden birincilik plaketi ve sertifikasını da alan 80.73 diploma notu olan İbrahim Erdem Atila, okulun kütüğüne birinci olduğu için isminin olduğu plakayı da çaktı. Okulların kapanmasıyla üniversite için tercih yaparak sınavlara giren Atila, birincilik kontenjanından yerleşmeyi beklediği üniversitelerin hiç birine giremedi. Duruma anlam veremeyen Atila, mezun olduğu okula giderek, okul yönetimine danıştı. İddiaya göre, okul yönetimi sen birinci değil ikinci olmuşsun dedi. Şok yaşayan öğrenci ise okul hakkında hukuk mücadelesine başladı.



“Okulun kapanacağı hafta yapılan baloda okul birincisisin dediler”


Üniversiteyi birincilik durumu yüzünden kazanamadığını aktaran İbrahim Erdem Atilla, "2018-2019 yılı okul birincisi olduğum söylenildi. Okulun kapanacağı hafta yapılan baloda okul birincisisin dediler sonra sınava girdim. Çok iyi geçmemesine rağmen rahattım. Ona göre tercihlerimi yaptım. Ama sonra öğreniyorum, okul birincisi ben değilim. Bir başkasıymış. Bunu öğrenmek için okula geliyorum. Bir başka öğrenci beni 0.04 ile geçmiş ve bu bana haber verilmedi. Ben şu anda boştayım" dedi.



“Bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz”


Ailenin avukatı Emre Bal ise hukuk savaşı başlattıklarını belirterek şunları söyledi:“ Öğrencimiz 2018-2019 yılında okul birincisi ilan ediliyor. Okulların kapandığı hafta çarşamba günü mezuniyet töreni yapılıyor. Burada okul birincisi ilan ediliyor. Öğrencimize plaketi, belgesi verilerek lanse ediliyor. Okullar kapandıktan sonra ÖSS sınavlarına giriyor. Sonuçları açıklanıyor. Öğrencimiz okul birincisi olarak tercihlerini yapıyor. Açıklanan ÖSYM sonuçlarında da öğreniyoruz ki burada Akdeniz Üniversitesi bilgisayar mühendisliği bölümünde okul birinciliği kontenjanından yerleşmesi gerekirken hiç bölüme yerleşemiyor. Öğrencimiz okuluna gidiyor, kendisine bilgi verildiği söyleniliyor ve detaylı bir şey anlatılmıyor. Şu anda çok önemli bir mağduriyet söz konusu. Okula yerleşemedi ve bir yıl daha sınava hazırlanması gerekiyor. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz. Biz de bu konuda bir ihmal söz konusuyla gerekli çalışmaları yapacağız. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gerekli başvurularımızı yaptık. Hatalı ve yanış bir idari dava varsa bu konuda da dava açacağız. Okul müdürü, yardımcıları ve sorumlu öğretmenlerinin bir ihmali de varsa maddi ve manevi kayıplar için dava açacağız. Mağduriyetimizin en kısa sürede giderilmesi için çaba sarf edeceğiz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:34
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