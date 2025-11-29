  • İSTANBUL
Törende skandal sözler patlak verdi! Rum Yönetimi'nden yeni gerginlik işareti!
Törende skandal sözler patlak verdi! Rum Yönetimi’nden yeni gerginlik işareti!

Cem Kaya Giriş Tarihi:
Güney Kıbrıs’ta düzenlenen askeri törende bir kez daha tansiyonu yükselten görüntüler ortaya çıktı. Rum lider Nikos Hristodulidis’in din adamlarıyla birlikte katıldığı törende, “Mağusa’ya tekrar döneceğiz” ifadelerini barındıran provokatif marş çalındı. Son dönemde söylemlerini sertleştiren Hristodulidis’in bu ay yaptığı konuşmada, özgürlüklerini EOKA’ya atfetmesi de dikkatlerden kaçmadı. Rum kesimindeki bu çıkışların bölgede huzursuzluğu tırmandırabileceği değerlendiriliyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in de katıldığı, yeni komandolar için düzenlenen törende "Mağusa'ya tekrar döneceğiz" mesajları içeren marş okundu.

SigmaLive internet sitesinin haberine göre, Stelios Mavrommatis adlı askeri kampta düzenlenen törende, yeni komandolara yeşil bere takdim edildi.

Daha sonra komandolar, savaş eğitimi ve fiziksel kondisyonlarını ortaya koyan gösteriler yaptı.

Hristodulidis ve papazların da katıldığı törende, "Mağusa'ya tekrar döneceğiz" temalı "Soil I Walked, Famagusta" marşının okunması dikkat çekti.

 

"ÖZGÜRLÜĞMÜZÜ EOKA'YA BORÇLUYUZ"

GKRY lideri, bu ay Baf kentine bağlı Hloraka'da terör örgütü EOKA'ya dair materyallerin sergilendiği "Özgürlük Müzesi"nin açılışını yapmıştı. Hristodulidis, açılışta yaptığı konuşmada, özgürlüklerini EOKA'ya borçlu olduklarını söyleyerek, "Çocuklarımıza ve torunlarımıza EOKA mücadelesini öğretmeliyiz." ifadesini kullanmıştı.

