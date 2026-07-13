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Gündem 'Töre' lafta, Enginyurt ön safta! Geçmişin ülkücüsü bugün solun türkücüsü
Gündem

'Töre' lafta, Enginyurt ön safta! Geçmişin ülkücüsü bugün solun türkücüsü

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Bir zamanlar MHP için “töreyi uyguladım" diyen Cemal Enginyurt, şimdilerde değme devrimcilere taş çıkartacak eylem ve söylemlere imza atıyor. CHP'ye katıldıktan sonra sol jargonu süratle benimseyen geçmişin ülkücüsü Enginyurt, Çankaya Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve arkadaşları için bu akşam düzenlenecek yürüyüşün anonsunu yapan isim oldu.

Eski Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu, MHP’nin içinde olduğu koalisyon hükümetinin Ahmet Necdet Sezer kararına rağmen 2000 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayınca MHP Genel Merkezi’nin tepkisini Somuncuoğlu’nun üzerine yürüyüp korumasını tokatlayarak gösteren dönemin MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Töremiz çalışır. Ülkücü tavrın gereğini yaptım” sözleriyle tarihe geçmişti.

SOL DEVRİMCİ JARGONUNU ÇABUK BENİMSEDİ!

O zaman MHP ve Ülkücülük adına Somuncuoğlu’na saldırarak “töre uygulayan” Enginyurt, CHP’ye geçtikten sonra değme devrimcilere taş çıkartan eylemlere imza atmaya başladı. Başta İBB soruşturması olmak üzere CHP’li belediyelere yönelik soruşturma ve yargı süreçlerinde CHP’nin ön saflarında mücadele eden Enginyurt, “Tutsak”, “Saray”, “Kerbela”, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” gibi sol jargonu da süratle benimsemesiyle dikkat çekiyor.

 

GÜNER İÇİN YAPILACAK YÜRÜYÜŞÜN ANONSUNU DA O YAPTI

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Çankaya Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve arkadaşları için bu akşam düzenlenecek yürüyüşün anonsunu yaparken, “Çankayalının seçmiş olduğu Hüseyin Can Güner tutsak edilmek isteniyor. Saray, zulmüne devam ediyor. Yanına aldığı butlancılarla, yanına aldığı yancılarla, yargı kollarıyla bizleri susturmak, korkutmak istiyorlar. Bugün saat altıda Kuğulu Park’tan başlamak üzere Çankaya Belediyesi’nin önüne, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’le birlikte yürüyeceğiz. Bu yürüyüşe bütün Ankaralıları davet ediyoruz. Şunu herkes iyi bilsin ki biz korkuyu Kerbela’da bıraktık. Anafartalar’da bıraktık. Conk Bayırı’nda bıraktık. Dumlupınar’da bıraktık. Biz korkuyu Mustafa Kemal Atatürk’e asker olurken bıraktık” ifadelerini kullandı. Enginyurt’un sözlerine, Çankaya Belediyesi önünde toplanan 30-40 kişilik grup alkışlarla destek oldu.

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