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Torbalı’daki iki şenlik vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı

İzmir’in Torbalı ilçesinde, Özbey Mahallesi’ndeki 13.

29 Nisan 2019 Pazartesi 11:28
Torbalı’daki iki şenlik vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı

İzmir’in Torbalı ilçesinde, Özbey Mahallesi’ndeki 13. Geleneksel Uçurtma Şenliği ve Ahmetli Mahallesi’nde gerçekleşen 6. Geleneksel Yörük Şenliği ilgi gördü.


Torbalı’da ilk olarak Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur döneminde yapılan ve gelenekselleşen Uçurtma Şenliği, 13.kez Özbey Mahallesi’nde gerçekleşti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocukları doğa ile buluşturmak, aile bireyleri ile ortak çalışma yapmalarını sağlamak ve çocukça bir gün geçirmelerini sağlamak için gerçekleştirilen etkinlikte, uçurtmalar gökyüzünü renklendirdi. Torbalı Belediyesi tarafından dağıtılan uçurtmalar ile birbiri ile yarışan çocuklara günün sonunda çeşitli hediyeler verildi. Aileleri ile birlikte unutulmaz bir gün yaşayan çocuklar sevinçlerini Başkan Uygur’a sarılarak gösterdi.


Uçurtma Şenliği’nden sonra Torbalı’nın Ahmetli Mahallesi’nde Yörük Şenliği gerçekleşti. Torbalı Belediyesi ile Ahmetli Köyü Yörük Kültürü Geliştirme ve Yaşatma Derneğinin ortaklaşa düzenlediği 6. Yörük Şenliği buluşması, Ahmetli Mahallesi mesire alanında yapıldı. Çevre il ve ilçelerden çok sayıda Yörük derneğinin katıldığı büyük buluşmada renkli görüntüler ortaya çıktı. Yörük dernekleri halk oyunlarıyla şenliği renklendirirken, Türk halk müziği sanatçısı Tolga Çandar ve Fatoş Kadıoğlu kulakların pasını sildi. Bu tür etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini ifade eden Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, “Böylesi sosyal etkinlik ve birliktelikler bizim için çok önemlidir. Bir dönem kültürel etkinliklerden mahrum bırakılan Torbalılıların bugün yüzü gülüyor. Bu toplumun gülmeye ihtiyacı var. Bu ve benzer organizasyonlara her zaman imza atacağız.” diye konuştu.


Binlerce vatandaşın katıldığı şenliklere; CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Suat Çağlayan, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, İYİ Parti Torbalı İlçe Başkanı Ahmet Künarlıoğlu ve Torbalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Gülcü de katılım sağladı.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 11:28
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