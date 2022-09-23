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Yerel Torbalı’da yanan fabrikanın sahibinden ilk açıklama
Yerel

Torbalı’da yanan fabrikanın sahibinden ilk açıklama

İzmir Torbalı’da yanan Armis Yatak fabrikasının sahibi, yangına dair açıklamada bulundu. Acme Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı, en büyük tesellilerinin can kaybı ve yaralanmanın yaşanmaması olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 20:07:00 -
Torbalı’da yanan fabrikanın sahibinden ilk açıklama

Yeni Akit  Ankara

Acme Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı, yangına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İzmir-Torbalı Atatürk Sanayi Sitesi'nde yer alan Acme Holding iştiraki firmamız Armis Yatak fabrikamızda, saat 11.00 sıralarında henüz belirleyemediğimiz bir nedenden dolayı yangın çıkmıştır. Yangının başlamasıyla birlikte tüm çalışanlarımız ve işçilerimiz güvenli bir şekilde fabrikadan tahliye edilmiştir. İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin devam eden müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılan yangında büyük bir maddi hasar oluşmasına rağmen herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayının yaşanmamış olması, en büyük tesellimizdir. Hem yangına müdahale eden ekiplerimize hem de yaşadığımız bu zor anımızda bizi yalnız bırakmayarak tüm destekleriyle yanımızda olan sektörün öncü markaları ve tedarikçilerimize teşekkürlerimizi sunarız. Konu ile ilgili tarafımızdan yapılacak açıklamalar dışındaki haber ve söylemlere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız”

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