Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur sağlık durumu nasıl? İsmail Uygur’un hastalığı ne?

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, bugün gece saatlerinde rahatsızlandı. Solunum rahatsızlığı yaşadığı belirtilen Uygur, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Uygur'un tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Bu arada, 6 Mart günü Uygur ailesinin oturduğu Cumhuriyet Mahallesi Koruluk Evleri'nde bulunan apartmanda yangın çıkmış, İsmail Uygur ile eşi Afet ve oğulları Ege Uygur'un da aralarında bulunduğu 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı. İsmail Uygur, 6 gün sonra taburcu edilmişti.

İsmail Uygur kimdir?

CHP'den İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma açıldı. Peki, CHP İzmir Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur kimdir?

Ramazan İsmail Uygur, 1964 yılında Torbalı'da dünyaya geldi. İlk öğrenimini ve lise öğrenimini Torbalı'da gördü. İzmir Ege Üniversitesi'nde Türk-İslam Felsefesi-Sosyoloji ve Psikoloji Eğitimi görerek eğitimini tamamladı.

Uygur, 19 yıldır Torbalı'da serbest muhasebecilik yapmaktadır. 17 yıldır üyesi ve çeşitli kademelerde yöneticisi olduğu Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 2004 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olarak gösterildi ve CHP'den Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ramazan İsmail Uygur, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde CHP'den İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı oldu. Uygur, İzmir'in Torbalı ilçesini 52,49 oyla kazandı.