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Torbacı operasyonu! Her gün sırt çantasıyla evden çıkınca...

Menemen'de zemin katta bir ev kiralayan ve sürekli sırt çantası ve el bagajıyla evden çıkarak şüphe uyandıran İ.B'yi (26) takibe alan polis, ikameti başka bir adreste görünen şahsın kiraladığı eve yaptıkları operasyonla, 2 kilogram 670 gram uyuşturucu ele geçirdi.

22 Temmuz 2018 Pazar 14:26
Torbacı operasyonu! Her gün sırt çantasıyla evden çıkınca...

İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kilogram 670 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mermerli Mahallesi'nde ev kiralayan ve sürekli sırt çantası ve el bagajıyla evden çıkması nedeniyle durumundan şüphelenilen İ.B'yi (26) takibe aldı.

Ekipler, başka bir adreste ikameti görünen İ.B'nin ara sokaktaki bir apartmanın girişinde zemin katta daire kiraladığını tespit edince iki eve eş zamanlı operasyon yaptı.

Ekipler, kiralanan, ancak hiçbir eşyanın bulunmadığı evde 14 ayrı poşet içerisinde 2 kilogram 670 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Şüpheli, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Zanlının, poşetlerle evden çıkardığı uyuşturucuyu "torbacı" tabir edilen sokak satıcıları aracılığıyla sattığı belirtildi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 14:26
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  4. Esrar
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