Torba yasa maddeleri! Torba yasada neler var?

Koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için hükümet çok yönlü çalışmaya devam ediyor. Türkiye Büyük Millet. Meclisi (TBMM) vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile Kovid-19 salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması konusunda kanun teklifi için çalışıyor. Kanun teklifine göre, vergi indirimi desteği, prim desteği, kısa çalışma ödeneği desteği ile işveren desteği sağlanacak. İşte torba yasa detayları.

Torba yasa maddeleri neler?

Teklifle, işsizlik ödeneğinden yararlandırılanların, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içinde işe girmeleri ve 12 ay süreyle kesintisiz hizmet akdine tabi çalışmaları halinde, işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süre için hesaplanacak uzun vadeli sigorta primleri, SGK İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Cumhurbaşkanı, kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerini istihdam etmesi halinde işverene sağlanan prim desteği bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen kişiler için 12 ay, bu kişinin kadın, genç veya engelli olması durumunda 18 ay süreyle, işverene sağlanan prim teşviki ve ilave istihdam sağlayan işverene gelir vergisi stopaj teşviki ile damga vergisi desteği uygulamasının süresini 31 Aralık 2023'e kadar uzatmaya yetkili olacak.

Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar verilecek?

Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresini 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip olacak. Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverene ödenen ve İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan prim desteği süresini de 30 Haziran 2021'e kadar uzatabilecek.

İşsizlerin yeniden istihdamı ile SGK'ye bildirilmeksizin çalışan kişilerin de istihdam edilebilmesi için iş veya hizmet sözleşmesi 1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 döneminde sona erenlerle, SGK'ye bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları iş yerlerine başvurmaları ve bu işverenlerce fiilen çalıştırılmaları halinde, işverenlere her ay kuruma ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere günlük 44,15 lira destek verilecek.

Ücretsiz izne ayrılanlara ne kadar ücret verilecek?

Meclis’te görüşülen kanun teklifine göre, ücretsiz izne ayrılanlara verilecek ücret miktarı da belli oldu. Peki ücretsiz izne ayrılanlara günlük ne kadar ücret verilecek?