Torba kanunda bazı rötuşlar yapılmalı!

YENİ AKİT ANKARA

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ai Yalçın, Şefler ve teknikerler başta olmak üzere ek göstergede Torba Kanunu ile düzenleme yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın “Ek gösterge düzenlemesi talebimizi önce toplu sözleşmede karara dönüştürmüştük. 5 milyon 300 bin insanı kapsayan, önemli ve devasa bir düzenleme oldu. Fakat bazı rötuşlar yapılmalıdır” diye konuştu.