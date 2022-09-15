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Ekonomi Torba kanunda bazı rötuşlar yapılmalı!
Ekonomi

Torba kanunda bazı rötuşlar yapılmalı!

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Şefler ve teknikerler başta olmak üzere ek göstergede Torba Kanunu ile düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 13:29:00 -
Torba kanunda bazı rötuşlar yapılmalı!

YENİ AKİT  ANKARA

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ai Yalçın, Şefler ve teknikerler başta olmak üzere ek göstergede Torba Kanunu ile düzenleme yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın “Ek gösterge düzenlemesi talebimizi önce toplu sözleşmede karara dönüştürmüştük. 5 milyon 300 bin insanı kapsayan, önemli ve devasa bir düzenleme oldu. Fakat bazı rötuşlar yapılmalıdır” diye konuştu.

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