İşte dünyanın en pahalı otel odası: Geceliği tam 4,7 milyon TL
Dubai'de bulunan Atlantis The Royal'in iki katlı çatı katı süiti, gecelik 100 bin dolarlık (4,7 milyon TL) konaklama ücretiyle dünyanın en pahalı standart otel odası olarak öne çıkıyor.
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Dubai'de bulunan Atlantis The Royal'in iki katlı çatı katı süiti, gecelik 100 bin dolarlık (4,7 milyon TL) konaklama ücretiyle dünyanın en pahalı standart otel odası olarak öne çıkıyor.
Dubaili ultra zenginlere özel otel. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki Atlantis The Royal Oteli'nde yer alan iki katlı çatı katı süiti, gecelik 100 bin dolar (yaklaşık 4 milyon 734 bin lira) fiyatıyla dünyanın en pahalı standart otel odası ünvanını taşıyor.
ÖNEMLİ MİSAFİRLERİ AĞIRLIYOR Toplam bin 604 metrekare büyüklüğündeki süit, aynı anda dokuz yetişkin ve dört çocuğu ağırlayabiliyor.
Konaklama alanında dört yatak odasının yanı sıra panoramik manzaraya sahip ısıtmalı özel havuz, oturma alanı ve yaz mutfağı bulunan geniş bir teras, özel sinema salonu, kütüphane, kişisel asansör ve giyinme odaları bulunuyor.
LÜKS MARKALAR MİSAFİRLERİN KULLANIMINA SUNULUYOR Süitte ayrıca Hermès ve Graff marka kişisel bakım ürünleri ile özel tasarım Louis Vuitton masa tenisi masası gibi lüks detaylar da misafirlerin kullanımına sunuluyor.
Gecelik 100 bin dolarlık konaklama ücretine özel aşçı, 24 saat uşak hizmeti ve özel güvenlik gibi kişiselleştirilmiş hizmetler de dahil ediliyor. Süitte yemek hazırlığı için ayrı bir mutfak ile 12 kişilik yemek odası da yer alıyor.
STANDART FİYAT TARİFESİNİ KORUYOR Monaco Formula 1 Grand Prix'si gibi büyük organizasyonlar sırasında bazı otellerde oda fiyatları geçici olarak 100 bin dolar seviyesini aşsa da, Atlantis The Royal'deki bu çatı katı süiti, standart fiyat tarifesinde bu seviyeyi koruyan nadir otel odalarından biri olarak gösteriliyor. Dubai'de yıl boyunca devam eden yüksek turizm talebinin de bu fiyat politikasını desteklediği belirtiliyor.
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