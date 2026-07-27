İşte dünyanın en pahalı otel odası: Geceliği tam 4,7 milyon TL

STANDART FİYAT TARİFESİNİ KORUYOR Monaco Formula 1 Grand Prix'si gibi büyük organizasyonlar sırasında bazı otellerde oda fiyatları geçici olarak 100 bin dolar seviyesini aşsa da, Atlantis The Royal'deki bu çatı katı süiti, standart fiyat tarifesinde bu seviyeyi koruyan nadir otel odalarından biri olarak gösteriliyor. Dubai'de yıl boyunca devam eden yüksek turizm talebinin de bu fiyat politikasını desteklediği belirtiliyor.