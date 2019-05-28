0553 313 94 23

Topuz: "Akyatan Lagünü için acil eylem planı oluşturulmalı"

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, Akyatan Lagününün insan faktörleri sebebi ile tahrip edilmesine engel olunması gerektiğini belirterek, “Akyatan Lagünü için acil eylem planı oluşturularak harekete geçilmeli” dedi.

28 Mayıs 2019 Salı 09:43
Topuz: "Akyatan Lagünü için acil eylem planı oluşturulmalı"

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, Akyatan Lagününün insan faktörleri sebebi ile tahrip edilmesine engel olunması gerektiğini belirterek, “Akyatan Lagünü için acil eylem planı oluşturularak harekete geçilmeli” dedi.


Veteriner hekim olan Necip Topuz, Akyatan Lagünü ve Yaban Hayatı geliştirme sahasında incelemelerde bulunarak bölgenin bir an önce sorunlarının çözümlenmesi gerektiğini, aksi taktirde binlerce canlı türüne ev sahipliği yapan bu alanın yok olacağını söyledi. Topuz, “Türkiye’nin en büyük lagün göllerinden biri olan Akyatan Kuş Cenneti, 1998 yılında Ramsar Sulak Alanları Koruma Sözleşmesi kapsamına alınmış, ardından 2005 yılında Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan edilmiştir. Lagün Türkiye’nin en önemli koruma alanlarından bir tanesini, ayrıca nesli koruma altındaki birçok memeli, sürüngen ve endemik bitki türünün barınma, beslenme ve üreme alanını oluşturmaktadır. Bölgedeki yaşamı tehdit eden birçok unsur olduğu göz önünde bulundurularak, tarımsal faaliyetler ile kumulların tahrip edilmesi, tarım ilaçları ve evsel atıkların DSİ’ye ait YD3 sulama kanalı aracılığı ile lagüne girişi, tuzluluk oranındaki değişkenlik ve tahribat sebebi ile endemik bitki türlerinin yok olması lagünü ve canlı popülasyonunun geleceğini tehlikeye sokmakta. Dünya da bir alanda 89 bin flamingonun tespit edildiği tek nokta olan Akyatan Lagününün insan faktörleri sebebi ile tahrip edilmesine engel olunmalı ve bir an önce de acil eylem planı oluşturularak gerekli çalışmalar için harekete geçilmesi gerekmektedir” diye konuştu.


Başkan Topuz Akyatan’da dalyan işletmecisi Mahir Sudi Karataş ile birlikte incelemelerde bulunurken lagün ile ilgili gerekli önlemlerin acilen alınması gerektiği, aksi halde birçok canlıya yaşam alanı olan lagünün yok olacağını söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 09:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Piyasa güne eksi rezervle başladı
    1. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    2. Trump’tan Abe’ye F-35 teşekkürü
    3. Ege, bu hafta sıcak geçecek
    4. Çaldıran’da 5 ton 625 kilo inci kefali..
    5. Borsa, güne yükselişle başladı
    6. Trabzonspor, yabancılardan en fazla..
    7. Terör yuvalarına büyük harekat
    8. Kardeşinden şok iddia: Numara yapıyor
    9. Japonya’da bıçaklı dehşet
    10. Kuzey Ege’dekiturizmciler uyardı:..
    11. Mardin merkezli 3 ildeki yasa dışı..
    12. Yeni askerlik sistemi silah..
    13. Huzur ortamının sağlanmasıyla..
    14. Ordu’da define avcıları yakalandı
    15. Öğrenciler sanayicilerden iş..
    16. Aydın MHP İstanbul’un fethini kutladı
    17. Asya borsaları
    18. (Özel) Avcılar’daki ölümlü kazanın..
    19. Turkcell, Avrupa'dan 2 ödülle döndü
    20. Binali Yıldırım bombayı patlattı! 1...
    21. Gündüz programları aileyi ifsad ediyor
    22. Tarihi bölgeden 350 ton atık toplandı
    23. 65 yaşındaki adam ATV altında kalarak..
    24. Mühendis Prof. Dr. Mardinoğlu TÜSEB..
    25. Atak helikopterlerinin desteğiyle..
    26. TÜSEB Başkanlığına mühendis bilim..
    27. Muradiye’de 500 metre manyat ağ ile 5..
    28. Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve..
    29. Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın..
    30. İşçilerin kaldığı konteynerlerde yangın
    Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'
    Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Son anket sonuçları açıklandı!
    Son anket sonuçları açıklandı!
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler

    Günün Karikatürü

    28 Mayıs 2019
    CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı
    CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı
    Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız
    Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız