Topuklu ayakkabı alırken dikkat...

Her zaman şıklığın peşinden giden, gözde olmayı seven kadınlar için topuklu ayakkabı vazgeçilmez bir aksesuar. Peki topuklu ayakkabıyı sadece görüntüsüne bakarak beğeniye göre almak ne kadar doğru?..

Topuklu ayakkabı ile dengede durabilmek ciddi bir akrobasi bilgisini gerektiriyor olsa da işimizi kolaylaştıracak olan doğru topuğa sahip ayakkabıyı seçmektir. Bu konuda topuklu ayakkabı sevenlerin şanslı olduğunu söylemek mümkün çünkü çeşitleri oldukça fazla...

www.kadinca.com'un haberine göre topuklu ayakkabı seçerken kararsız kalanlara model tercih kılavuzu sunuyoruz:

DOLGU TOPUK

Topuklu ayakkabılara ilk defa başlayacak bayanlar için en güzel başlangıç dolgu topuklarla mümkün olacaktır.Hem yere temas eden yüzeyinin geniş olması hem de platformu olduğundan düşük eğime sahiptir ve denge problemi yaşamanızı azaltır.dolgu topuklu ayakkabıların büyük bir çoğunluğu bilekten bağcıklı veya topuğunuzu kavracak klipslere sahiptir.Bu nedenle ayağınızı rahatça kavrar yürürken ayağınızdan çıkmasına sebep olmaz.Yeni başlayanların öncelikle rahat bir dolgu topuklu ayakkabı edinmesi ve bunu bir süre kullanmasını tavsiye ediyorum

KALIN TOPUK

Dolgu topuklara alışan her bayanın rahatça kullanabileceği bir diğer model ise Kalın topuklu ayakkabılardır.Kalın topuklular tıplı dolgu topuklu ayakkabılar gibi dengede durulması kolay hem de son dönemin trendleri arasında olduğu için bu tercihiniz oldukça modern olarak algılanacak hemde rahatça kullanabileceksiniz.

ALÇAK TOPUK

Kilolu bayanları unutmamak gerek.Sizlerin de topuklu ayakkabıyı rahatça kullanabilmesi için rahat kullanımlı alçak topukları giyerek başlamanızı öneriyorum.Aynı zamanda belinden problemleri olanlar içinde alçak topuk hayat kurtarıcı olacaktır. Hiçbirimiz çivi topukları giyerek topuklu ayakkabıya alışmadık değil mi?

PLATFORM

Platform topuklu ayakkabıların ön kısmında kullanılan ve ayağınızın hissettiği eğimi azaltan ve son dönemde oldukça moda olan bir şey.Platformlu ayakkabıların çıkışına sevinmeliyiz çünkü topuklu giymeyi o kadar kolaylaştırıyor ki günlük hayatta abartılı topukları kullanmamızı sağlıyor.Üstelik yorulmadan ve acı çekmeden!

BİLEĞİ KAVRAYAN AYAKKABILAR

Kışın bağcıklı botları ve topuklu çizmeleri yazın ise kafes görünümlü topuklu ayakkabıları bu kategoriye dahil etmemiz mümkün.Ayakkabı bileğinizi kavradığı için ayağınızdan ayakkabının fırlama riski azalır ve olası kazaların çıkmasını önlemiş olursunuz.

STİLETTOLAR

Sivri burunlu ayakkabılar özel günlerimizin vazgeçilmez bir parçasıdır. Platformsuz ve yüksek topuklu olmaları nedeniyle eğimi oldukça fazla ve yürümesi oldukça zor. Topuklu ayakkabılarda gelinebilecek en son aşama budur diyebiliriz. Parmakları sıkıştırdığı ve yüksek eğimli olduğu için sağlığımıza zarar verirler. Bu nedenle bu ayakkabıların günlük kulanımda tercih edilmemesi gerekir. Uzun vadede ayaklarınıza zarar verecektir.

Kışlık ayakkabılarınızı kullanırken çorap giymeniz şiddetle önerilir, fakat ayakkabınız bileğinizi sıkıca kavramıyorsa çorap ayağınızın ayakkabı içinde kayıp hareket etmesine sebep olur ve bu ayakkabının ayağınızdan çıkma riskini artırır. Bu ayrıntıya dikkat etmenizi öneririm.

Ayakkabıların her zaman için rahat olanları makbuldur. Ayakkabının içindeki yastık ayağınızı güzelce kavramıyorsa sert bir malzemeden yapılmışsa zaman içinde ayağınıza zarar verecektir. Bu nedenle ayakkabı alırken uygun fiyatlı olanlarına değil rahat ettiğimiz kaliteli ayakkabılara yönelmeliyiz. Çok ayakkabınız olacağına az ihtiyacınızı karşılayan kaliteli ayakkabılara yatırım yapmalısınız. Ucuz ayakkabılar hem denge problemi yaşamanıza duruşunuzun bozulmasına ayağınızda terleme mantar gibi problemlere dahi sebep olabilir. Bu nedenle ayakkabı seçimi zorlu bir disiplindir. Yanlış numara seçimi zamanla ayakların yapısının bozulmasına sebep olur. Özellikle dar ayakkabı ayağınızda kemik problemlerine davetiye çıkartır. Bu nedenle doğru numarayı seçmeli büyük yada küçük numaraları “ bir şey olmaz “diyerek almamalısınız.