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Spor Topuk Yaylası’nda Fenerbahçe’ye muazzam destek
Spor

Topuk Yaylası’nda Fenerbahçe’ye muazzam destek

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Topuk Yaylası’nda Fenerbahçe’ye muazzam destek

Yeni sezon kamp çalışmalarını Düzce’deki Topuk Yaylası Tesisleri’nde gerçekleştiren Fenerbahçe, bugünkü antrenmanını taraftara açık yaptı. Yoğun ilgi gösteren binlerce futbolsever, tribünlerdeki yerini alarak teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Coşkulu bir atmosferde geçen idmanda, sarı-lacivertli ekibin yeni sezon öncesi yüksek enerjisi dikkat çekti.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce’de bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri’nde devam eden sarı-lacivertli ekip, taraftarına açık gerçekleştirdiği antrenmanda adeta gövde gösterisi yaptı. Yaklaşık binlerce taraftar antrenmanı takip etti. Topuk Yaylası Tesisleri’nin tribün bölümü saatler öncesinden tamamen dolarken, tesis girişleri, tel örgü çevresi ve saha kenarlarında da binlerce taraftar yerini aldı. Yalnızca tesis içerisinde değil, çevrede bulunan göl kenarında ve yüksek noktalarda da çok sayıda taraftar futbolcuları görebilmek için yoğunluk oluşturdu. Tesis çevresinde oluşan araç ve insan trafiği dikkat çekti.

Antrenman öncesinde teknik heyetin önemli isimlerinden Dirk Kuyt, taraftarların yanına giderek bol bol fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı. Sarı-lacivertli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kuyt, uzun süre taraftarlarla sohbet etti. Kısa süre sonra futbolcuların sahaya çıkmasıyla birlikte tribünlerde büyük coşku yaşandı. Meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde oyuncuları karşılayan taraftarlar, antrenman boyunca takımlarına destek verdi.

 

Teknik heyet yönetimindeki antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra oyuncular kısa pas organizasyonları gerçekleştirirken, dar alanda pas çalışmaları ve koordinasyon ağırlıklı engelli parkur çalışmaları yaptı. Tempolu geçen antrenmanda futbolcuların hırslı görüntüsü teknik ekibi memnun etti.

 
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