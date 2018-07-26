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Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!

Yapılan araştırmalar topuk sertleşmesinin yemek borusu kanseri hastalığının belirtisi olabileceğini gösterdi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 11:18
Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!

Queen Mary Üniversitesi'nde yürütülen araştırmada yemek borusu kanserinin ayak topuklarında ve avuç içlerinde sertleşmeye sebep olduğu görüldü.

Hatta bu kanser türü ileri derecelerde topuk sertleşmesine neden oluyor ve hastalar derilerini jiletle kazıyor. Yemek borusu kanserine sebep olan iRHOM2 geni, vücuttaki kreatini kontrol altına alıyor ve sertleşmede önemli rol oynuyor.

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 11:18
  1. Yemek borusu kanseri
  2. topuk sertleşmesi

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