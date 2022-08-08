Topuk dikeni ve tedavi yöntemleri! Topuk dikeni için evde ne yapılabilir? Topuk dikeni belirtileri

Topukta görülen üstüne basılınca ağrı hissedilen şeye topuk dikeni denir. Her yaşta görülme olasılığı vardır. Genel olarak 40 yaşında sonra daha sıklıkla görülmektedir. Belirtileri topukta şişlik, ağrı, iltihap, kemik çıkıntısı ve yürümede zorluk.

Topuk Dikeni Sebepleri

Uzun süre ayakta durmak.

Yanlış ayakkabı seçimi

Fazla kilo veya kilo artışı

Ayaklara fazla yük yükleme

Kireçlenme

Parmak arası terlik

Yaşlanma

Travma

Sporla da oluşur

Diğer hastalıklar

Topuk dikeni rahatsızlığı yaşayan kişiler:

Genelde sabah uyandıkları zaman yataktan kalktıktan sonraki ilk adımlarını atarken bir ağrı hissederler.

Bu ağrı genelde bir bıçaklanma sancısına benzetilir ve şiddeti azımsanmayacak seviyedir.

Bu tip durumlar yaşandığında genelde ayakların hareket ettirilmesi istenir.

Bu sayede kasların yumuşaması amaçlanır.

Bu hareketlerin ardından acı seviyesinin azalması beklenir.

Sabah uyandıktan sonra meydana gelen ağrının yanı sıra topuk dikeni kendisini, uzun süre ayakta kalma ya da çok uzun süre bir yerde hareketsiz bir şekilde oturma gibi eylemlerin sonrasında da gösterebilir.

Genelde koşu ile alakalı sporlarla uğraşan kişilerde daha fazla görülen bir hastalık olan topuk dikeni:

Fazla kiloları olanlarda ve ayakkabı seçiminde doğru tercihler yapmayan kişilerde de görülebiliyor.

Topuk dikeni oluşumuna sebep olan faktörlerden bir diğeri de yaştır.

Yaşın ilerlemesiyle beraber, özellikle 40-60 yaş aralığına gelinmesiyle birlikte, topuk dikeni görülme sıklığında ciddi bir artış gözleniyor.

Diğer taraftan:

Bale, aerobik gibi bazı sporlarla uğraşanların da topuk dikeniyle karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemekte fayda var.

Düz taban olanlar, ayağı çok kemerli bir yapıda olanlar, ayak şekli anormal olduğu için yürümekte problem yaşayanlar da topuk dikeni ile karşılaşma ihtimaline sahip kişiler arasında yer alıyor.

Fazla kilolar yüzünden ayağa vücudun yaptığı basıncın artması da hastalığın şiddetini kiloyla doğru orantılı bir şekilde etkiliyor.

Meslek sınıflarına göre bakmak gerekirse öğretmenlerin, garsonların, fabrika işçilerinin, temizlik görevlilerinin ve bunlara benzer şekilde iş icabı uzun süre ayakta durmaları gereken insanların bu hastalıkla karşılaşmaları oldukça olasıdır.

Topuk Dikeni İçin Tedavi Yöntemleri

Egzersiz yapın. Bir şişe ile ayağını gel git yapın bunu 3 dakika boyunca devam edin. Toplarda bulunmaktadır. Eğer isterseniz küçük toplarla da egzersiz yapılabilir.

Hacamat ve sülük tedavisi yaptırın. Özellikle bu uygulamada topuk dikeni için faydalıdır.

Sağlıklı bir ayakkabı tercih edin. Bu ilerlemesini önler.

-Domatesi ikiye kesin ortasına dövülmüş sarımsak koyun ve sarın. Haftada 3 defa 24 saat durdurun.

-1 yumurtayı cam kavanoza koyun ve kabuğunu kırın. Üzerine 1 bardak sirke dökün ve kapağını kapatın. Oda ısısında kapalı bir yerde 5 gün bekletin. Krem haline gelmiş bir su olacak ve bu suyu bezin üzerine 1 yemek kaşığı dökün ayağı bir poşet ile sarın. Ve bir süre bekleyin ve tekrarlayın. Düzenli devam edin.

-Rahat terlikler tercih edin. Bu ilerlemesini önler ve bir daha olmamasını sağlar.

-Elma sirkesi sürün. Günde 3-4 defa kullanın.

-Ayaklarınızı çok sıcak olmamak kaydıyla sıcak suyun içerisine koyun. 10 dakika bekletin daha sonra %25 vicks ve %75 bal karıştırın. Sonra ayaklarınıza masaj yaparak sürün ve üzerini kapatın. Çorap giyin ve sabaha kadar bekletin sabahleyin yıkayın. Özellikle bu uygulamayı 4-5 gün uygulayın.

-2 kutu aspirini ezin ve eşit miktarda vazelini 2-3 damla limon suyunu karıştırın. Topuğunuza sürün 3 gün boyunca devam edin.

-Limonu kesin ayağın altına sarın. Sabaha kadar bekletin. Özellikle düzenli yaptığınız zaman en kısa sürüde faydasını görürsünüz.

-Özel tabanlık kullanın. Özellikle bu ilerlemesini önler.

-Rahatsız ayakkabıları bırakın.

-Ayrıca bu uygulamaları düzenli yapılması gerekir. Özellikle ne kadar uzun kalırsa o kadar faydalı olur. Akşamdan sabaha kadar bekletin.

Topuk Dikenine Ne İyi Gelir?

Yukarıda anlatmış olduğumuz tedavi yöntemlerinin haricinde bazı bitkisel yöntemler de topuk dikeni hastalığının etkilerini azaltma ve tedavi sürecini hızlandırma konusunda önemli yardımcılardır.

1. Zerdeçal

Topuk dikeni bitkisel tedavi için oldukça önemli doğal kaynaklardan biri de zerdeçaldır.

Hazırlanışı ve tüketimi:

Bir çay kaşığı zerdeçalı bir fincan süte ilave edip kısık ateşte ısıttıktan sonra içerisine biraz bal ekleyerek karışımı her gece yatmadan önce içebilirsiniz.

2. Zencefil

Hazırlanışı ve tüketimi:

Zencefili yemeklerinizde kullanabileceğiniz gibi bir çorba kaşığı kadar zencefili rendeleyerek bir fincan suya ilave edin.

Birkaç dakikalık kaynatma işlemi sonrasında karışımı demleyerek çok soğutmamak koşuluyla için.

Bu karışımı gün içerisinde 2-3 defa tüketirseniz daha faydalı olacaktır.

3. Elma sirkesi

Hazırlanışı ve tüketimi:

Bir su bardağı sıcak suyun içine bir çay kaşığı bal,

Ve bir çorba kaşığı elma sirkesi ilave edin.

Bardaktaki malzemeleri karıştırarak her gün birkaç defa için.

Dilerseniz bir kova suyun içerisine iki çorba kaşığı elma sirkesi atıp, ayaklarınızı suyun içerisinde günde iki defa bekleterek de benzer bir fayda sağlayabilirsiniz.

4. Kırmızı biber

İltihaplı ya da yaralı ciltler üzerinde uygulanmaması gereken kırmızı biber tozunu:

Yarım kova sıcak suya ilave edin ve gün içerisinde birkaç kez ayaklarınızı bu suyun içerisinde on dakika bekletin.