Topuk dikeni nedir? Topuk dikeni tedavisi ve sebepleri nelerdir?

Topuk dikeni ayak tabanındaki bağ dokusunun topuğa yapışma yerinde ağrı ile kendisini gösteren bir hastalıktır. Peki ama topuk dikeninin sebepleri nelerdir? Topuk dikeni tedavisi nasıl yapılır? Topuk dikeni için önerilen egzersizler nelerdir? İşte bütün detaylar...

Topuk dikeni; özellikle sabahları kalktığınızda tabanlarda çivi batmasına benzer bir hissin, zamanla yürüdükçe geçmesiyle ilk belirtileri anlaşılan bir hastalıktır. Uzun süre ayakta kalıyor ya da gezerek çalışıyorsanız, ayağınızın altındaki yağ dokusu zamanla aşınmasına ve kemiğinizin dışarı sivrilmesiyle batmalara sebep olacaktır.

Topuk dikeni oluşmasının sebepleri nelerdir?

Topuk dikeninin kesin bir nedeni bulunmuyor ancak bazı faktörler görülme riskini artırıyor.

Uzun saatler boyunca ayakta durmak

Yanlış ayakkabı kullanımı

Sert zemine sürekli basmak

Aşırı kiloya bağlı olarak ayaklara yüklenme durumu

Yere yanlış basma şekli

Gerekli egzersizler yaparak ayak altında oluşan kalsiyum sivrilmesini azaltmalısınız.

Sağlıklı bir ortam sağlayarak, düzenli şekilde ayak bakımı yapmalısınız.

Sağlıklı ayakların bakımı için ne yapılmalı? | Ayak bakımı önerileri

Bazı durumlarda gece atelleri veya özel tabanlıklar da kullanmak da fayda sağlayabilir. Bunun için bir uzmana başvurarak en kısa sürede tabanlık edinebilirsiniz.

Soda şişesi gibi soğuk bir cisimi yuvarlayarak topuk ağrınızın geçmesini sağlayabilirsiniz.

Ortopedik ve sıkmayan ayakkabılar tercih ederek, tedavi sürecine katkıda bulunabilirsiniz.

Ayağınızı tam tur şeklinde döndürerek rahatlamasını, parmak uçlarınızın üzerinde zaman zaman durarak gevşemesini sağlayabilirsiniz.

Ağrıyı hafifletmek için non-steroidal anti inflamatuar ilaçlar tercih edilebilir.

Topuk dikeni tedavisi nasıl yapılır?

Topuk dikeni kronik bir iltihabi reaksiyon sonucu geliştiği için anti iltihabi ağrı kesicilerin tedavideki yerleri sınırlı olur. Tedavinin ilk aşamasını basit egzersizler oluşturur. Ayak ortezleri de tavsiye edilebilir. Gece atelleri arka bacak kasları ve plantar fasyanın gerginliğinin devamının sağlanmasında etkili olabilir. Düzelmediği takdirde fizik tedavi, kortizon enjeksiyonları ve destekleyici ayakkabılar tedavi seçeneği olarak sunulur.