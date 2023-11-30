Topuk dikeni nasıl oluşur ve evde topuk dikeni kürleri: Hiç bilnmyen, sır gibi doğal yöntemler! İşte detayı

TOPUK DİKENİ NASIL OLUŞUR?

Topuk dikeni topuk kemiğine bağlı olarak büyüyen kalsiyum birikintileridir. Yıllar boyunca hiç bir belirti vermeden sinsi sinsi büyüyebilir. En büyük belirtisi sabah ilk attığınız adımlardaki ağrı olabilir. İlerleyen topuk dikenlerinde gün içinde yürümek oldukça zorlaşır. Topuk dikeninin oluşmaması için yalın ayak sert zeminlerle basmamak gerek yani rahat kaliteli bir ev terliğiniz mutlaka olmalı. Günlük hayatta rahat ayakkabıları tercih etmelisiniz topuklu ya da daha rahatsız bir ayakkabı giymek zorunda kalırsanız mutlaka silikon bir tabanlıkla desteklemelisiniz.

TOPUK DİKENİ İÇİN EVDE NELER YAPILABİLİR?

Topuk dikeni için gitmeniz gereken bölüm Ortopedi ve Travmatoloji bölümü mutlaka doktorunuz sizin için uygun bir tedavi önerecektir. Topuk dikeni için özel tarifler de var. Evde yapabileceğiniz bu karışımlarla topuk dikeni ağrılarınız azaltabilirsiniz.

Topuk dikeni için pırasa kürü

Malzemeler

Pırasa

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strec film

Yapılışı

Pırasayı beyaz yerinden mümkünse püskülleri ile beraber 20 cm kadar kesin. Bir robotla iyice doğrayıp ezin. Topuk kısmında yoğunlaşarak ayağınıza sürün. Strec naylon filmle ile sarın. Çorap giyin ve bu şekilde sabaha kadar uyuyun. Bu pırasa kürünü 3. gün üst üste uygulayın. Bu şifalı kür ağrılara çok iyi geliyor.

Kara üzüm çekirdeği kürü

Malzmeler

1 avuç kuru çekirdekli siyah üzüm

1 kaşık zeytinyağı

Üzümleri bir havanda ezin. Çekirdekleri kırılsın ve ezilsin. Üzerine bir kaşık yağ ekleyin bu karışımı topunuza sarın. Strec naylon film ile güzelce sarın bu karışımla gece gündüz durabildiğiniz kadar durun, yürüyebilir ya da bu karışımla uyuyabilirsiniz.

Soğuk şişe masajı

Topuk dikeni için oldukça etkili bir diğer yöntem ise kendi kendinize yapabileceğiniz soğuk şu şişesi masajı.Yarım litrelik pet şişe suyu buzluğa koyun. Donsun ya da iyice soğusun. Bir koltuğa oturun ve ayağınızın altında bu şişeyi yuvarlayın. Topuk kısmına hafif hafif bastırarak şişeyi ayağının altında çevirin. Bu masajı gün içinde en az iki kere yapabildiğiniz kadar yapmaya çalışın.

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