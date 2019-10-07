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Topuk dikeni için hangi doktora gitmek gerekir? Topuk dikenine karşı bitkisel kür

Topuk dikeni için hangi bölümden randevu alınır? Sabah yatakta kalkmayla başlayan ağırılarınız mı var? Ayağa kalktığınızda daha bir kaç adımda ciddi bir şekilde topuk ağırısıyla mı karşılaşıyorsunuz? İşte bu ayaklarda oluşan ciddi bir sorunun habercisi olabilir. Günümüzde ortopedi bölümüne başvuran hastaların büyük bir kısmı topuk ağrısı için gitmekte. Topuk ağrısı için gelenlerde daha çok topuk dikeni şikayeti görülmekte. Peki topuk uyuşması için hangi doktora gidilir? Topuk dikenine hangi bölüm bakar? Topuk dikenine karşı bitkisel kür nedir? İşte topuk dikeni hakkındaki haberin detayları.

07 Ekim 2019 Pazartesi 16:42
Topuk dikeni için hangi doktora gitmek gerekir? Topuk dikenine karşı bitkisel kür

Sabah yatakta kalkmayla başlayan ağırılarınız mı var? Ayağa kalktığınızda daha bir kaç adımda ciddi bir şekilde topuk ağırısıyla mı karşılaşıyorsunuz? İşte bu ayaklarda oluşan ciddi bir sorunun habercisi olabilir. Günümüzde ortopedi bölümüne başvuran hastaların büyük bir kısmı topuk ağrısı için gitmekte. Topuk ağrısı için gelenlerde daha çok topuk dikeni şikayeti görülmekte. Peki topuk uyuşması için hangi doktora gidilir? Topuk dikenine hangi bölüm bakar? Topuk dikenine karşı bitkisel kür nedir? İşte topuk dikeni hakkındaki haberin detayları.

Ayak tabanındaki ağrı şikayeti ile giden hastamıza Topuk Dikeni hastalığı tanısı koyuyor ve tedavisine başlanıyor. Topuk ağrısı sorunu genellikle hastanın ayağında eşlik eden basma kusuru olduğunda ortaya çıkıyor. Genellikle ayağın altında yükü taşımakla görevli bir mekanizma var. Bu mekanizma iyi çalışmadığı zaman topuk ağırısı ile karşı karşıya kalınmakta.

Topuk dikeni nedir, neden olur?

Topuk Dikeni, sabahleyin yataktan kalktığınızda, ilk birkaç adımınız, ayak topuğunuz içinde, şiddetli ağrıya neden oluyorsa, bu şiddetli ağrı yürüme ile birlikte kendiliğinden geçiyorsa sizde plantar fassitis yada türkçesi ile topuk dikeni mevcut olabilir. Bu durum tabanınızın veya ayağınızın  taban (fleksör) yüzünün (plantar) fazla kullanılmasından kaynaklanan bir incinmedir. Bir topuk dikeninin teşhisi, sizin topuk kemiğinizi ayak parmaklarınızın taban kısmına (alt kısmına) bağlayan dokunun(fasya) fibröz bantlarının çok kötü bir inflamasyonu anlamına gelir.

Prof. Dr. Tahir Öğüt topuk dikeni rahatsızlığının ilk tedavisinin istirahat olduğunu söylüyor. Ayak veya topuk ağrısı geçinceye kadar, ayağınızın üzerindeki ağırlığı ortadan kaldırmaya çalışın. 

Topuk dikenine hangi bölüm bakar?

Topuk ağrısı topuk dikeni için gidebileceğiniz doktor ve hastane bölümü Ortopedi olmaktadır. Randevu alarak beklemeden tedavi olabilirsiniz.

Topuk dikenine karşı bitkisel kür

1 yemek kaşığı çekirdekli siyah üzümü havanda ezip tülbente koyunuz. 3 gün akşamdan sabaha kadar topuğunuza sarınız. 4. Gün 1 yemek kaşığı tatlı pul biberi havanda ezip tülbentte koyunuz.

3 gün akşamdan sabaha kadar topuğunuza sarınız. 7. Gün 1 yemek kaşığı tatlı pul biberden ve 1 yemek kaşığı çekirdekli silah kuru üzümden havana atıp ikisini beraber eziniz. Tülbente koyarak 3 gün akşamdan sabaha kadar topuğunuza sarınız. Toplam kür süresi aralıksız 9 gündür.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 16:42
  1. Topuk uyuşması için hangi doktora gidilir?
  2. Topuk dikeni için hangi doktora gitmek gerekir?
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