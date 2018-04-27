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Topuk çatlaklarınız bu yöntemle kaybolacak

Topukta meydana gelen çatlaklar kadın erkek herkesin kabusu haline gelen bir durumdur. Topuğunuzda meydana gelen çatlaklar için bir de bu yöntemi deneyin. İşte topukta meydana gelen çatlaklar için ilginç yöntem...

27 Nisan 2018 Cuma 23:31
Topuk çatlaklarınız bu yöntemle kaybolacak

Topukta meydana gelen çatlaklar, sürekli ayakta durma, açık ayakkabı giymek, topuklu ayakkabı giymek gibi durumlar sonucunda oluşabilir.

Her türlü bitkisel yöntemi denediğiniz halde topuk çatlaklarından kurtulamıyorsanız birazdan vereceğimiz yöntemi deneyebilirsiniz.

Bu yöntemi deneyenler topuk çatlaklarından 15 dk. içerisinde kurtulduklarını söylüyorlar.

MALZEMELER;

1 bardak ağız gargara suyu
2 bardak ılık su
1 bardak elma sirkesi

Vermiş olduğumuz malzemeleri ılık su içerisinde iyice karışrtırın. Dada sonra ayaklarınızı bu karışımın içerisinde 15 dk kadar bekletin. Ayaklarının 15 dk içerisinde yumuşacık olduğunu fark edeceksiniz.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 23:31
  1. topuk çatlakları
  2. pratik bilgiler
  3. cilt sağlığı

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