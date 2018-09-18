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Topuk ağrısına pişmiş soğan

Ayak tabanımızda boylu boyunca uzanan tendonun zorlanma aşırı baskılanma gibi nedenlerden dolayı dokusunun zedelenmesi ve topukla birleştiği noktada iltihaplanma yapması bu iltihaplanmanın bir süre sonra sertleşerek kemiksi bir hal alması ve topuğumuzdan ağrı duymamıza sebep olur.

18 Eylül 2018 Salı 18:35
Topuk ağrısına pişmiş soğan

Buna topuk dikeni deniyor ve biliyor musunuz bu ağrıya “pişmiş soğan ezmesi”nin iyi geldiği söyleniyor.

Kimlerde Görülür?

20 yaşın üzerinde herkeste görülmekle birlikte yaşlılarda ve ayağında hasar olanlarda daha sık görülüyor. Özellikle pescavus sorunu olan yani yüksek kavisli ayak tabanına sahip olanlarda daha sık oluyor bu ağrı..

Topuk dikeni tedavisinde sürekli yeni yöntemler ortaya çıkmakta bunlardan bazılarını sayacak olursak; lazerle tedavi, ses dalgaları ile tedavi ve cerrahi müdahale ile topuk dikenin düzeltilmesi ya da ince bir çubukla ayağın altından girilmesi yöntemi ile yapılan kapalı ameliyatlar. Bir de doktorların tavsiye ettiği tabanlıklar var tedaviye destek olması açısından faydalı olmakta... Ayrıca bitkisel yöntemler deneyebilirsiniz bu bitkisel yöntemler bi hayli fazla vicks ile ağrısını geçirdiğini belirtenler olduğu gibi lahana kullananlarda var pişmiş soğan da tavsiye ediliyor fakat tüm bu yöntemler doktora danışıldıktan sonra denenmeli.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 18:35
  1. soğan
  2. topuk dikeni

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