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Topuk ağrısı neden olur?

Birçok insan vücuttaki ağrılardan şikayetçidir. Kilolu insanların ağrıları daha fazladır. İnsanların vücuttaki ağrılarından en çok şikayetçi oldukları yerlerden biri de bacaklarıdır. Ayakta bulunan en büyük kemik olan topuk kemiği de ağrıların ortak merkezidir.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:23
Topuk ağrısı neden olur?

TOPUK AĞRISININ NEDENLERİ:

Topuk ağrılarının belki de en fazla görülen problemlerinden biri plantar fasiit anlamına gelen topuk zarı hastalığıdır. Plantar fasiit hastalığı topuğunun altındaki fasya denen bağ dokusunun iltihaplaşması ve zedelenmesiyle ortaya çıkar.

Bu hastalık koşucularda, fazla kilo problemi bulunan kişilerde ve uzun süre ayakta durulması sonucu ortaya çıkabilir. Yaşlandıkça bu hastalığa yakalanma oranı daha da artar.

Topuk dikeni hastalığı da topuk ağrısına neden olur. Topuk kemiğinin altındaki kemiksi çıkıntı oluşması sonucu ortaya çıkan bu hastalık topuğa diken batıyormuş hissi yaratır. Koşu sporları yapan insanlarda ve sıçramanın olduğu spor dallarıyla uğraşan kişilerde görülme riski daha fazladır. Ayağınıza tam olmayan ayakkabılar da bu hastalığın tetiklenmesinde etkilidir.

Aşil tendonunun iltihaplaşması ve zedelenmesi sonucu ortaya çıkan "aşil tendiniti" hastalığı da topuk ağrılarına neden olur. Koşu sporları yapan, uzun süre ayakta kalınması sonucu ve fazla yürüyüş yapan insanlarda daha fazla görülür.

Ağrıların belki de en başta görülen nedenlerinden biri de kötü ayakkabı giyinmektir. Kötü ayakkabı giyilmesi sonucu topukta oluşacak hastalık riski daha da fazlalaşır.

Birçok hastalığın sonucu meydana gelen topuk ağrılarının yanı sıra yaralanmalar sonucu da topuk ağrıları meydana gelebilir. Yaralanmalar hemen hemen herkesin başına gelebileceği gibi özellikle spor yapanların yaralanmalara karşı daha dikkatli olması gerekir.

Kese iltihabı anlamına gelen "bursit" hastalığı da topuğun ağrımasına neden olur. Kendi kendine geçebilen bu hastalık topuğunuzun üzerine sert bir şekilde düşmeniz sonucu meydana gelebilir. Ayakkabınıza uygun bir tabanlık alarak yürüyüşlerinizi kolaylaştırır ve ağrıyı hafifletirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:23
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